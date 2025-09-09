Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів в ефірі 24 Каналу, що ворог не зміг реалізувати своє стратегічне завдання на літню кампанію. Росіянам не вдалося наступати одночасно на всіх напрямках від Сум до Херсона.

У чому серйозна проблема російського війська?

Основний удар росіян сьогодні припадає на Покровськ, Лиман, але стає зрозуміло, що окупанти не мають резервів. Наступають бійці, які пройшли мінімальне навчання, злагодження та не можуть ефективно воювати на полі бою.

Українські військові героїчно їх знищують. Вони уражають не тільки ворожу техніку, озброєння, але й малі штурмові групи, які просочуються на різних напрямках.

Ключова проблема росіян – відсутність єдиної моделі управління, тому що в їхній армії є непідготовлені війська, є так звані "загороджувальні загони", які взагалі неефективні, є спецпідрозділи, які йдуть слідом за мобілізованими.

Основна проблема в тому, що у Путіна немає підготовлених великих резервів. А друга складова – нестача вогневих засобів. За 8 місяців втрати Росії становлять близько 300 000. Це вже 10 армій, які готувати або мобілізувати дуже складно,

– наголосив Микола Маломуж.

Ворог не може ефективно мобілізовувати стільки людей, готувати їх до війни. За цими бійцями, як правило, йдуть підготовлені війська, які намагаються захопити певний плацдарм. Українські військові їх виявляють та знищують.

Росія не має успіхів на фронті

У жодному секторі на фронті окупанти не реалізували навіть тактичні можливості для наступу. Була стратегічна можливість просунутися на Костянтинівку, але Сили оборони її нейтралізували. Ми обмежуємо вогневий вплив противника на траси, логістику. Україна завдає ефективних ударів не тільки по живій силі, а й по вогневих засобах.

Сили оборони відпрацювали модель завдання ударів по пускових установках безпілотників. Ми почали робити антидронові сітки, інші системи, які не дозволяють росіянам атакувати,

– наголосив генерал армії.

Наше військо розвивається, судячи з того, як діє ворог. Ми проводимо контрзаходи, посилюємо дронові можливості, знищуємо російські резерви, техніку. Дуже важливими є удари по російських НПЗ.

Що відбувається на полі бою?