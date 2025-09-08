Окрім цього, українським військовим вдалося звільнити низку населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

Що сказав Сирський про ситуацію на фронті?

За словами Сирського, у серпні загарбники розраховували досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточити українські війська у районі Покровсько – Мирноградської агломерації. Окупанти також планували масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках.

Фактично, місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час,

– заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що на Добропільському напрямку, де росіяни створили наступальне угруповання, вони захопили 13,5 кілометрів квадратних, але втратили 25,5 кілометрів квадратних. Тоді як на Покровському напрямку – захопили 5 кілометрів квадратних, а українські війська відновили контроль над 26 кілометрами квадратними.

Окрім цього, Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському відбили 4 кілометри квадратних.

Загалом протягом серпня українським захисникам вдалося відновити контроль над 58 кілометрами території та звільнити низку населених пунктів. Варто зауважити, що лише за серпень втрати окупантів у живій силі становили близько 28 790 людей. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників.

Війна Росії з Україною: коротко про головне