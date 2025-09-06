Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де просунулися росіяни?
Вдень 6 вересня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.
За їхніми даними, окупаційні війська мають просування в 2 населених пунктах та ще біля одного. Зокрема, агресор просунувся у Юнаківці (Сумська область), Серебрянському лісництві (Луганська область) та поблизу Січневого (Дніпропетровська область).
Ворог просунувся у Юнаківці, Серебрянському лісництві та поблизу Січневого,
– ідеться в повідомленні.
Окупанти просунулися в Юнаківцях: дивіться на карті
Росіяни просунулися в Серебрянському лісництві: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися біля Січневого: дивіться на карті
Що відомо про ситуацію на фронті?
У ранковому зведенні Генштабу 6 вересня вказувалося, що протягом доби на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 8 атак російської армії.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.
Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський нещодавно зазначав, що російське військове командування поставило перед своєю армією нову задачу – захопити одразу 3 міста на Донеччині впродовж осені – Покровськ, Мирноград та Добропілля.