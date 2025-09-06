Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись россияне?

Днем 6 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.

По их данным, оккупационные войска имеют продвижение в 2 населенных пунктах и еще возле одного. В частности, агрессор продвинулся в Юнаковке (Сумская область), Серебрянском лесничестве (Луганская область) и вблизи Январского (Днепропетровская область).

Враг продвинулся в Юнаковке, Серебрянском лесничестве и вблизи Сичневого,
– говорится в сообщении.

Что известно о ситуации на фронте?

  • В утренней сводке Генштаба 6 сентября указывалось, что в течение суток на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 8 атак российской армии.

  • В целом, в течение минувших суток зафиксировано 184 боевых столкновения.

  • Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский недавно отмечал, что российское военное командование поставило перед своей армией новую задачу – захватить сразу 3 города в Донецкой области в течение осени – Покровск, Мирноград и Доброполье.