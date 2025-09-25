Почему Мексика, Бразилия и Канада сопротивляются Китаю?

Торговая политика Дональда Трампа наносит сокрушительный удар по производителям стали во всем мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Вместе против тарифов Трампа: ЕС и Китай стремятся к сотрудничеству несмотря на торговые споры

Хотя Мексика, Бразилия и Канада стремятся договориться с администрацией Трампа о снижении тарифов на сталь, импортируемую в США, они также сосредоточены на стимулировании местного спроса, чтобы компенсировать падение экспорта.

Какие тарифы на сталь ввел Трамп? Президент Соединенных Штатов издал указ о повышении с 4 июня тарифов на импорт стали и алюминия с 25% до 50%. По официальным данным, США являются крупнейшим импортером стали в мире после ЕС. Основные поставщики этого металла в Америку – Канада, Бразилия, Мексика и Южная Корея.

Это означает блокирование растущей волны дешевых китайских поставок, которая угрожает вытеснить местных производителей с их внутренних рынков:

Мексика повышает тарифы на китайскую продукцию;

Канада вводит 25% тариф на китайскую сталь;

Бразилия расследует вопрос введения антидемпинговых тарифов.

Шаги по прекращению импорта китайской стали могут помочь трем странам укрепить переговорную позицию с США. Пошлины Трампа на соседей США в появляются на фоне того, как его администрация ведет более широкую торговую войну против второй по величине экономики мира, частично направленную на остановку потока недорогих китайских товаров.

Согласно данным Всемирной сталелитейной ассоциации, китайская сталь в прошлом году составляла более половины мирового рынка стали.

Как "стальные пошлины" Трампа повлияли на три страны?

С тех пор, как Трамп объявил о введении тарифов на сталь, объемы импорта из Канады и Бразилии в США резко сократились, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.

Импорт США из этих стран в июле упал на 45% и 27% соответственно по сравнению с прошлым годом. Мексика еще не почувствовала полного влияния пошлин из-за запасов, а объемы поставок стали в США в июле выросли на 50%. Тем не менее, убытки, нанесенные промышленности Мексики, Канады и Бразилии, уже являются широкомасштабными.

Компания Algoma Steel Group Inc., которая управляет крупным сталелитейным заводом в Онтарио, прекращает поставки стали в США. Железнодорожный оператор Canadian Pacific Kansas City Ltd. также был вынужден прекратить трансграничные поставки стали, на которые приходится 41% его дохода от металлов, минералов и потребительских товаров.

А бразильская Gerdau SA отменила свои планы инвестировать около 600 миллионов долларов в новый сталелитейный завод в Мексике.

Что известно о тарифах Трампа и их последствиях?