Почему ЕС требует объяснений у США?

Шефчович будет пытаться восстановить остановленные переговоры между США и Евросоюзом по снижению американских пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В Европе избегают товаров из США и больше экономят из-за тарифов Трампа

Ранее Еврокомиссия предложила Вашингтону отменить или значительно снизить тарифы на сталь и алюминий. Однако, по словам европейских чиновников, ответа из Вашингтона Броссель пока так и не получил.

Самым логичным шагом было бы введение тарифной квоты с низкими или нулевыми ставками. Мы до сих пор не получили ответа на это предложение, но понимаем его важность для нашей промышленности, поэтому постоянно держим этот вопрос на повестке дня,

– отметил Шевчович.

Добавим, что у Трампа считают, будто тарифы на импортные металлы "оживят" внутреннюю промышленность Соединенных Штатов.

Однако недавно глава крупнейшего американского производителя алюминия предупредил, что высокие тарифы разрушат спрос на этот металл в США.

Как новые тарифы давят на экономику ЕС?

Между тем в ЕС из-за высоких пошлин на металлы настроения бизнеса ухудшаются. В частности, в Германии, крупнейшей экономике Европы, деловая уверенность неожиданно снизилась:

Индекс делового климата, по оценке института экономических исследований Ifo, в сентябре упал после четырех месяцев роста, пишет Deutschlandfunk.

По словам президент Ifo Клеменса Фуэста, немецкие компании меньше удовлетворены нынешним состоянием бизнеса, а их ожидания стали значительно мрачнее.

Опрос Ifo добавляет доказательств того, что тарифы США негативно влияют на немецкую экономику. Это тормоз, вероятно, приведет к слабому росту ВВП в третьем квартале,

– прогнозирует Дэвид Пауэлл из Bloomberg Economics.

