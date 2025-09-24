Почему ЕС требует объяснений у США?

Шефчович будет пытаться восстановить остановленные переговоры между США и Евросоюзом по снижению американских пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также В Европе избегают товаров из США и больше экономят из-за тарифов Трампа

Ранее Еврокомиссия предложила Вашингтону отменить или значительно снизить тарифы на сталь и алюминий. Однако, по словам европейских чиновников, ответа из Вашингтона Броссель пока так и не получил.

Самым логичным шагом было бы введение тарифной квоты с низкими или нулевыми ставками. Мы до сих пор не получили ответа на это предложение, но понимаем его важность для нашей промышленности, поэтому постоянно держим этот вопрос на повестке дня,
– отметил Шевчович.

  • Добавим, что у Трампа считают, будто тарифы на импортные металлы "оживят" внутреннюю промышленность Соединенных Штатов.
  • Однако недавно глава крупнейшего американского производителя алюминия предупредил, что высокие тарифы разрушат спрос на этот металл в США.

Как новые тарифы давят на экономику ЕС?

Между тем в ЕС из-за высоких пошлин на металлы настроения бизнеса ухудшаются. В частности, в Германии, крупнейшей экономике Европы, деловая уверенность неожиданно снизилась:

  • Индекс делового климата, по оценке института экономических исследований Ifo, в сентябре упал после четырех месяцев роста, пишет Deutschlandfunk.
  • По словам президент Ifo Клеменса Фуэста, немецкие компании меньше удовлетворены нынешним состоянием бизнеса, а их ожидания стали значительно мрачнее.

Опрос Ifo добавляет доказательств того, что тарифы США негативно влияют на немецкую экономику. Это тормоз, вероятно, приведет к слабому росту ВВП в третьем квартале,
– прогнозирует Дэвид Пауэлл из Bloomberg Economics.

Какие тарифы на сталь и алюминий ввели США?

  • В феврале Трамп резко повысил пошлины на импорт стали и алюминия для всех стран с 10% до 25%, а предыдущие квоты были отменены. С 4 марта дополнительные сборы начали распространяться на миллионы тонн металлов, которые ранее поставлялись в США беспошлинно, в частности из Канады, Мексики и Бразилии.

  • Впрочем, на этом американский лидер не остановился. Уже в июне тарифы выросли вдвое - до 50%. Исключение получила только Великобритания, которой удалось договориться об отдельном торговом соглашении с Соединенными Штатами.

  • В конце августа Вашингтон пошел еще дальше, распространив повышенные пошлины на сотни товаров, в составе которых используется сталь или алюминий. Теперь 50% сборы применяются не только непосредственно к металлам, но и к продукции, что их содержит. В перечне оказались ветровые турбины, бытовая техника, бульдозеры, другое тяжелое оборудование, а также мотоциклы, вагоны и даже отдельные виды мебели.