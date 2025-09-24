Почему ЕС требует объяснений у США?
Шефчович будет пытаться восстановить остановленные переговоры между США и Евросоюзом по снижению американских пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также В Европе избегают товаров из США и больше экономят из-за тарифов Трампа
Ранее Еврокомиссия предложила Вашингтону отменить или значительно снизить тарифы на сталь и алюминий. Однако, по словам европейских чиновников, ответа из Вашингтона Броссель пока так и не получил.
Самым логичным шагом было бы введение тарифной квоты с низкими или нулевыми ставками. Мы до сих пор не получили ответа на это предложение, но понимаем его важность для нашей промышленности, поэтому постоянно держим этот вопрос на повестке дня,
– отметил Шевчович.
- Добавим, что у Трампа считают, будто тарифы на импортные металлы "оживят" внутреннюю промышленность Соединенных Штатов.
- Однако недавно глава крупнейшего американского производителя алюминия предупредил, что высокие тарифы разрушат спрос на этот металл в США.
Как новые тарифы давят на экономику ЕС?
Между тем в ЕС из-за высоких пошлин на металлы настроения бизнеса ухудшаются. В частности, в Германии, крупнейшей экономике Европы, деловая уверенность неожиданно снизилась:
- Индекс делового климата, по оценке института экономических исследований Ifo, в сентябре упал после четырех месяцев роста, пишет Deutschlandfunk.
- По словам президент Ifo Клеменса Фуэста, немецкие компании меньше удовлетворены нынешним состоянием бизнеса, а их ожидания стали значительно мрачнее.
Опрос Ifo добавляет доказательств того, что тарифы США негативно влияют на немецкую экономику. Это тормоз, вероятно, приведет к слабому росту ВВП в третьем квартале,
– прогнозирует Дэвид Пауэлл из Bloomberg Economics.
Какие тарифы на сталь и алюминий ввели США?
В феврале Трамп резко повысил пошлины на импорт стали и алюминия для всех стран с 10% до 25%, а предыдущие квоты были отменены. С 4 марта дополнительные сборы начали распространяться на миллионы тонн металлов, которые ранее поставлялись в США беспошлинно, в частности из Канады, Мексики и Бразилии.
Впрочем, на этом американский лидер не остановился. Уже в июне тарифы выросли вдвое - до 50%. Исключение получила только Великобритания, которой удалось договориться об отдельном торговом соглашении с Соединенными Штатами.
В конце августа Вашингтон пошел еще дальше, распространив повышенные пошлины на сотни товаров, в составе которых используется сталь или алюминий. Теперь 50% сборы применяются не только непосредственно к металлам, но и к продукции, что их содержит. В перечне оказались ветровые турбины, бытовая техника, бульдозеры, другое тяжелое оборудование, а также мотоциклы, вагоны и даже отдельные виды мебели.