Какие товары попали под новые пошлины?

Министерство торговли США объявило, что в список изделий, на которые распространяются новые тарифы, добавили 407 категорий. К ним будут применять 50% пошлину на алюминий и сталь в составе и общий тариф для страны происхождения на другие компоненты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Специалисты аналитической компании Evercore ISI подсчитали, что повышение пошлин касается импорта на сумму более 200 миллиардов долларов по показателям прошлого года. А после этого решения средняя эффективная ставка пошлин вырастет в среднем на 1%.

Решение расширяет сферу действия тарифов на сталь и алюминий и перекрывает пути их обхода – поддерживая восстановление американской сталелитейной и алюминиевой промышленности,

– заявил заместитель министра торговли США Джеффри Кесслер.

Под новые 50% тарифы на сталь и алюминий попали:

детали для выхлопных систем автомобилей;

электротехническая сталь для производства электрокаров;

комплектующие для автобусов;

детали для кондиционеров;

компоненты для бытовой техники, в частности, холодильников, сушилок, морозильников;

компрессоры;

насосы и многое другое.

Важно! Новые пошлины касаются даже алюминия и стали, которые используются в упаковке импортных товаров, например, аэрозольные баллончики.

Как реагируют производители?

Иностранные производители призвали Минторговли США не распространять новые тарифы на запчасти для автомобилей.

Компания Tesla также пыталась заблокировать включение в таможенный список изделий из стали, необходимых для двигателей электромобилей и ветротурбин.

Они отмечали, что США не имеют достаточных мощностей, чтобы удовлетворить спрос на них. Однако это не повлияло на решение администрации Трампа.

Зато сталелитейные компании США, такие как Cleveland Cliffs и Nucor, ранее просили Белый дом расширить тарифные ставки на стальные и алюминиевые запчасти для автомобилей.

