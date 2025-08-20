Які товари потрапили під нові мита?
Міністерство торгівлі США оголосило, що до списку виробів, на які розповсюджуються нові тарифи, додали 407 категорій. До них застосовуватимуть 50% мито на алюміній та сталь у складі та загальний тариф для країни походження на інші компоненти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Фахівці аналітичної компанії Evercore ISI підрахували, що підвищення мит стосується імпорту на суму понад 200 мільярдів доларів за показниками минулого року. А після цього рішення середня ефективна ставка мит зросте в середньому на 1%.
Рішення розширює сферу дії тарифів на сталь та алюміній і перекриває шляхи їх обходу – підтримуючи відновлення американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості,
– заявив заступник міністра торгівлі США Джеффрі Кесслер.
Під нові 50% тарифи на сталь та алюміній потрапили:
- деталі для вихлопних систем автомобілів;
- електротехнічна сталь для виробництва електрокарів;
- комплектуючі для автобусів;
- деталі для кондиціонерів;
- компоненти для побутової техніки, зокрема, холодильників, сушарок, морозильників;
- компресори;
- насоси та багато іншого.
Важливо! Нові мита стосуються навіть алюмінію та сталі, які використовуються в упаковці імпортних товарів, наприклад, аерозольні балончики.
Як реагують виробники?
Іноземні виробники закликали Мінторгівлі США не розповсюджувати нові тарифи на запчастини для автомобілів.
- Компанія Tesla також намагалася заблокувати включення до митного списку виробів зі сталі, необхідних для двигунів електромобілів та вітротурбін.
- Вони зазначали, що США не мають достатніх потужностей, щоб задовольнити попит на них. Однак це не вплинуло на рішення адміністрації Трампа.
Натомість сталеливарні компанії США, такі як Cleveland Cliffs і Nucor, раніше просили Білий дім розширити тарифні ставки на сталеві та алюмінієві запчастини для автомобілів.
Які мита на алюміній та сталь запровадив Трамп?
- У лютому Трамп підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн та скасував квоти, що діяли раніше. Мита зросли з 10% до 25% і почали діяти з 4 березня. Мільйони тонн металів, які раніше потрапляли до США безмитно, зокрема з Канади, Мексики, Бразилія, почали обкладати тарифами.
- Проте на цьому американський президент не зупинився. У червні Трамп збільшив тарифи на сталь та алюміній з 25% до 50%.
- Підвищені мита США на імпорт сталі почали застосувати до всіх країн, за винятком Великої Британії, якій вдалося укласти торгівельну угоду зі США.