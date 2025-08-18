Какие продукты попали под новые пошлины?

Министерство торговли США объявило, что Бюро промышленности и безопасности внесет в Гармонизированное тарифное расписание США 407 новых товарных кодов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Товарные коды определяют, какие из импортируемых продуктов будут облагать дополнительными тарифами в зависимости от содержания в них стали или алюминия.

Новые тарифы США на товары из расширенного списка будут применять с 18 августа.

Часть товаров, которые не содержат стали или алюминия, будут облагаться тарифами, которые президент Дональд Трамп ввел для продукции из отдельных стран,

– говорится в сообщении Минторговли.

Важно! Кроме того, Трамп заявил журналистам, что планирует дополнительные объявления, которые будут касаться тарифов на пол и полупроводники. Об этом американский президент отметил, направляясь на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Какие тарифы на пол и алюминий действуют?

Заметим, что новые тарифы на импорт стали и алюминия в США начали действовать с 4 марта.

Трамп повысил ставку пошлин с 10 до 25% и отменил квоты и исключения для стран.

С тех пор пошлины применили к миллионам тонн металлов, которые импортировали Канада, Мексика, Бразилия, Южная Корея и другие страны, которые ранее поставляли сталь и алюминий беспошлинно.

Стоит знать! Но уже в июне Трамп своим указом увеличил тарифы на сталь и алюминий с 25% до 50%. Повышенные пошлины применили ко всем странам, исключение составила только Великобритания, которой удалось заключить торговое соглашение с США.