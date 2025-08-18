Які продукти потрапили під нові мита?

Міністерство торгівлі США оголосило, що Бюро промисловості та безпеки внесе у Гармонізований тарифний розклад США 407 нових товарних кодів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Товарні коди визначають, які з імпортованих продуктів обкладатимуть додатковими тарифами залежно до вмісту в них сталі чи алюмінію.

Нові тарифи США на товари із розширеного списку будуть застосовувати з 18 серпня.

Частина товарів, які не містять сталі чи алюмінію, обкладатимуться тарифами, які президент Дональд Трамп запровадив для продукції з окремих країн,

– йдеться у повідомленні Мінторгівлі.

Важливо! Окрім того, Трамп заявив журналістам, що планує додаткові оголошення, які стосуватимуться тарифів на стать та напівпровідники. Про це американський президент зазначив, прямуючи на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Які тарифи на стать та алюміній діють?

Зауважимо, що нові тарифи на імпорт сталі та алюмінію до США почали діяти з 4 березня.

Трамп підвищив ставку мит з 10 до 25% та скасував квоти і винятки для країн.

З того часу мита застосували до мільйонів тонн металів, які імпортували Канада, Мексика, Бразилія, Південна Корея та інші країни, які раніше постачали сталь та алюміній безмитно.

Варто знати! Та вже у червні Трамп своїм указом збільшив тарифи на сталь та алюміній з 25% до 50%. Підвищені мита застосували до всіх країн, виняток склала лише Велика Британія, якій вдалося укласти торгівельну угоду зі США.