Чому ЄС вимагає пояснень у США?

Шефчович намагатиметься відновити зупинені переговори між США та Євросоюзом щодо зниження американських мит на імпорт сталі та алюмінію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Раніше Єврокомісія запропонувала Вашингтону скасувати або значно знизити тарифи на сталь та алюміній. Проте, за словами європейських посадовців, відповіді з Вашингтона Броссель поки так і не отримав.

Найлогічнішим кроком було б запровадження тарифної квоти з низькими або нульовими ставками. Ми досі не отримали відповіді на цю пропозицію, але розуміємо її важливість для нашої промисловості, тому постійно тримаємо це питання на порядку денному,

– зазначив Шевчович.

Додамо, що у Трампа вважають, ніби тарифи на імпортні метали "оживлять" внутрішню промисловість Сполучених Штатів.

Проте нещодавно голова найбільшого американського виробника алюмінію попередив, що високі тарифи зруйнують попит на цей метал у США.

Як нові тарифи тиснуть на економіку ЄС?

Тим часом у ЄС через високі мита на метали настрої бізнесу погіршуються. Зокрема, у Німеччині, найбільшій економіці Європи, ділова впевненість несподівано знизилася:

Індекс ділового клімату, за оцінкою інститут економічних досліджень Ifo, у вересні впав після чотирьох місяців зростання, пише Deutschlandfunk.

За словами президент Ifo Клеменса Фуеста, німецькі компанії менше задоволені нинішнім станом бізнесу, а їхні очікування стали значно похмурішими.

Опитування Ifo додає доказів того, що тарифи США негативно впливають на німецьку економіку. Це гальмо, ймовірно, призведе до слабкого зростання ВВП у третьому кварталі,

– прогнозує Девід Пауелл з Bloomberg Economics.

Які тарифи на сталь та алюміній запровадили США?