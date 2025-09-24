Чому ЄС вимагає пояснень у США?
Шефчович намагатиметься відновити зупинені переговори між США та Євросоюзом щодо зниження американських мит на імпорт сталі та алюмінію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Раніше Єврокомісія запропонувала Вашингтону скасувати або значно знизити тарифи на сталь та алюміній. Проте, за словами європейських посадовців, відповіді з Вашингтона Броссель поки так і не отримав.
Найлогічнішим кроком було б запровадження тарифної квоти з низькими або нульовими ставками. Ми досі не отримали відповіді на цю пропозицію, але розуміємо її важливість для нашої промисловості, тому постійно тримаємо це питання на порядку денному,
– зазначив Шевчович.
Додамо, що у Трампа вважають, ніби тарифи на імпортні метали "оживлять" внутрішню промисловість Сполучених Штатів.
Проте нещодавно голова найбільшого американського виробника алюмінію попередив, що високі тарифи зруйнують попит на цей метал у США.
Як нові тарифи тиснуть на економіку ЄС?
Тим часом у ЄС через високі мита на метали настрої бізнесу погіршуються. Зокрема, у Німеччині, найбільшій економіці Європи, ділова впевненість несподівано знизилася:
Індекс ділового клімату, за оцінкою інститут економічних досліджень Ifo, у вересні впав після чотирьох місяців зростання, пише Deutschlandfunk.
За словами президент Ifo Клеменса Фуеста, німецькі компанії менше задоволені нинішнім станом бізнесу, а їхні очікування стали значно похмурішими.
Опитування Ifo додає доказів того, що тарифи США негативно впливають на німецьку економіку. Це гальмо, ймовірно, призведе до слабкого зростання ВВП у третьому кварталі,
– прогнозує Девід Пауелл з Bloomberg Economics.
Які тарифи на сталь та алюміній запровадили США?
У лютому Трамп різко підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн з 10% до 25%, а попередні квоти було скасовано. Від 4 березня додаткові збори почали поширюватися на мільйони тонн металів, які раніше постачалися до США безмитно, зокрема з Канади, Мексики та Бразилії.
Втім, на цьому американський лідер не зупинився. Вже у червні тарифи зросли вдвічі — до 50%. Виняток отримала лише Велика Британія, якій вдалося домовитися про окрему торгівельну угоду зі Сполученими Штатами.
Наприкінці серпня Вашингтон пішов ще далі, поширивши підвищені мита на сотні товарів, у складі яких використовується сталь чи алюміній. Тепер 50% збори застосовуються не лише безпосередньо до металів, а й до продукції, що їх містить. У переліку опинилися вітрові турбіни, побутова техніка, бульдозери, інше важке обладнання, а також мотоцикли, вагони й навіть окремі види меблів.