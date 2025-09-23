Як нові тарифи США вплинули на європейців?
Європейські відмовляються від товарів зі США та скорочують витрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄЦБ.
За даними дослідження банку, приблизно 26% респондентів повідомили про відмову від товарів із США, тоді як близько 16% вказали, що вони скоротили свої загальні витрати.
Ці зміни в поведінці різняться залежно від груп доходів: домогосподарства з високим рівнем доходу частіше відмовляються від американських товарів, тоді як домогосподарства з низьким рівнем доходу більш схильні скорочувати свої загальні витрати.
Також відомо, що багато споживачів вже були готові відмовитися від товарів з США ще до оголошення про тарифи у квітні 2025 року. В основному скорочення стосувалося непершочергових товарів, тоді як витрати на необхідні продукти залишалися стабільними.
Що відбулося з економікою ЄС після запровадження мит?
Тарифи Трампа ще не "вдарили" по торгівлі на повну, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
У ЄС торговельна та геополітична напруженість компенсували зростання, спричинене зниженням процентних ставок.
Очікувалося, що економіка блоку зросте на 1,2% цього року (переглянуто в бік збільшення з 1,0% раніше) та на 1,0% у 2026 році (зниження з 1,2%), оскільки збільшення державних витрат у Німеччині стимулює зростання, тоді як "затягування пасків" обтяжує Францію та Італію.
Що відомо про тарифи Трампа та їх наслідки?
Китай досяг рекордного торгівельного профіциту у 1,2 трильйона доларів через тарифи Трампа за 5 місяців, нарощуючи експорт до Індії, Африки та Південно-Східної Азії. Зростання експорту Китаю викликає занепокоєння у світі, але крїна не отримує великих прибутків, оскільки промислові підприємства знижують ціни.
Автовиробники в США поки що утримуються від різкого підвищення цін на автомобілі, хоча нові тарифи Трампа створили додаткові витрати на мільярди доларів. General Motors і Ford прогнозують значне зростання витрат через тарифи, що може призвести до поступового підвищення цін на автомобілі у другій половині року.
Експорт Японії до США у серпні впав майже на 14% у річному обчисленні через високі тарифи. Японії вдалося домовитися про зниження тарифів на автомобілі до 15%, але це все ще значно вище за колишні 2,5%.