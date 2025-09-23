Як нові тарифи США вплинули на європейців?

Європейські відмовляються від товарів зі США та скорочують витрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄЦБ.

За даними дослідження банку, приблизно 26% респондентів повідомили про відмову від товарів із США, тоді як близько 16% вказали, що вони скоротили свої загальні витрати.

Ці зміни в поведінці різняться залежно від груп доходів: домогосподарства з високим рівнем доходу частіше відмовляються від американських товарів, тоді як домогосподарства з низьким рівнем доходу більш схильні скорочувати свої загальні витрати.

Також відомо, що багато споживачів вже були готові відмовитися від товарів з США ще до оголошення про тарифи у квітні 2025 року. В основному скорочення стосувалося непершочергових товарів, тоді як витрати на необхідні продукти залишалися стабільними.

Що відбулося з економікою ЄС після запровадження мит?

Тарифи Трампа ще не "вдарили" по торгівлі на повну, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У ЄС торговельна та геополітична напруженість компенсували зростання, спричинене зниженням процентних ставок.

Очікувалося, що економіка блоку зросте на 1,2% цього року (переглянуто в бік збільшення з 1,0% раніше) та на 1,0% у 2026 році (зниження з 1,2%), оскільки збільшення державних витрат у Німеччині стимулює зростання, тоді як "затягування пасків" обтяжує Францію та Італію.

Що відомо про тарифи Трампа та їх наслідки?