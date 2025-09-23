Як компанії борються з тарифами США?

Глобальне зростання тримається краще, ніж очікувалося, але повний тягар шоку від тарифів США ще більше відчуватимуться в майбутньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Тарифний шок ше попереду, оскільки інвестиції у штучний інтелект поки що підтримують активність у США, а фіскальна підтримка пом’якшує уповільнення темпів зростання Китаю.

Багато фірм накопичили товари напередодні підвищення тарифів адміністрацією Трампа, яка підвищила ефективну ставку імпорту товарів у США приблизно до 19,5% до кінця серпня – найвищого рівня з 1933 року, в розпал Великої депресії.

Повний вплив цих тарифів стане зрозумілішим, коли фірми скоротять запаси, накопичені у відповідь на оголошення про тарифи, а також коли вищі тарифні ставки продовжуватимуть запроваджуватися,

– заявив голова ОЕСР Матіас Корман.

Як змінився прогноз для глобальної економіки?

Тарифи Трампа ще не "вдарили" по світовій торгівлі на повну, повідомляє 24 Канал з посиланням на вересневий звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Очікується, що глобальне економічне зростання зараз сповільниться лише незначно – до 3,2% у 2025 році з 3,3% минулого року – порівняно з 2,9%, прогнозованими ОЕСР у червні.

Однак організація зберегла свій прогноз на 2026 рік на рівні 2,9%, оскільки стимул від нарощування запасів вже згасає, а вищі тарифи, як очікується, негативно вплинуть на інвестиції та зростання торгівлі.

Додаткове збільшення бар'єрів для торгівлі або тривала політична невизначеність можуть знизити темпи зростання, підвищуючи виробничі витрати та обтяжуючи інвестиції та споживання,

– сказав Корман.

ОЕСР прогнозує, що економічне зростання США сповільниться до 1,8% у 2025 році – порівняно з 1,6%, прогнозованими в червні, – з 2,8% минулого року, перш ніж знизитися до 1,5% у 2026 році, що не змінилося порівняно з попереднім прогнозом.

У Китаї також спостерігалося уповільнення зростання у другій половині року, оскільки попит на експортні відвантаження до запровадження тарифів США зменшується, а фіскальна підтримка зменшується.

Тим не менш, очікується, що економіка Китаю зросте на 4,9% цього року – порівняно з 4,7% у червні – перш ніж сповільнитися до 4,4% у 2026 році – переглянутий у бік збільшення з 4,3%.

Натомість у ЄС торговельна та геополітична напруженість компенсували зростання, спричинене зниженням процентних ставок.

Очікувалося, що економіка блоку зросте на 1,2% цього року (переглянуто в бік збільшення з 1,0% раніше) та на 1,0% у 2026 році (зниження з 1,2%), оскільки збільшення державних витрат у Німеччині стимулює зростання, тоді як "затягування пасків" обтяжує Францію та Італію.

Очікується, що економіка Японії цього року виграє від сильних корпоративних прибутків та відновлення інвестицій, що призведе до зростання до 1,1% – з 0,7% – перш ніж імпульс зникне, і зростання сповільниться до 0,5% у 2026 році, переглянуте з 0,4%.

ОЕСР переглянула свій прогноз зростання також для Великої Британії до 1,4% цього року з 1,3% і залишила прогноз на 2026 рік незмінним на рівні 1,0%.

Що відомо про тарифи Трампа та їх наслідки?