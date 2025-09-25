Чому Мексика, Бразилія та Канада чинять опір Китаю?

Торговельна політика Дональда Трампа завдає нищівного удару по виробниках сталі в усьому світі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Хоча Мексика, Бразилія та Канада прагнуть домовитися з адміністрацією Трампа про зниження тарифів на сталь, що імпортується до США, вони також зосереджені на стимулюванні місцевого попиту, щоб компенсувати падіння експорту.

Які тарифи на сталь запровадив Трамп? Президент Сполучених Штатів видав указ про підвищення з 4 червня тарифів на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%. За офіційними даними, США є найбільшим імпортером сталі у світі після ЄС. Основні постачальники цього металу до Америки – Канада, Бразилія, Мексика та Південна Корея.

Це означає блокування зростаючої хвилі дешевих китайських поставок, яка загрожує витіснити місцевих виробників з їхніх внутрішніх ринків:

Мексика підвищує тарифи на китайську продукцію;

Канада запроваджує 25% тариф на китайську сталь;

Бразилія розслідує питання запровадження антидемпінгових тарифів.

Кроки щодо припинення імпорту китайської сталі можуть допомогти трьом країнам зміцнити переговорну позицію зі США. Мита Трампа на сусідів США в з'являються на тлі того, як його адміністрація веде ширшу торговельну війну проти другої за величиною економіки світу, частково спрямовану на зупинення потоку недорогих китайських товарів.

Згідно з даними Всесвітньої сталеливарної асоціації, китайська сталь минулого року становила понад половину світового ринку сталі.

Як "сталеві мита" Трампа вплинули на три країни?

Відтоді, як Трамп оголосив про запровадження тарифів на сталь, обсяги імпорту з Канади та Бразилії до США різко скоротилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Бюро перепису населення США.

Імпорт США з цих країн у липні впав на 45% та 27% відповідно порівняно з минулим роком. Мексика ще не відчула повного впливу мит через запаси, а обсяги поставок сталі до США в липні зросли на 50%. Тим не менш, збитки, завдані промисловості Мексики, Канади та Бразилії, вже є широкомасштабними.

Компанія Algoma Steel Group Inc., яка керує великим сталеливарним заводом в Онтаріо, припиняє поставки сталі до США. Залізничний оператор Canadian Pacific Kansas City Ltd. також був змушений припинити транскордонні поставки сталі, на які припадає 41% його доходу від металів, мінералів та споживчих товарів.

А бразильська Gerdau SA скасувала свої плани інвестувати близько 600 мільйонів доларів у новий сталеливарний завод у Мексиці.

