Від чого страждають виробники хімічної продукції?

Через тарифи Трампа клієнти відкладають замовлення продукції, що призводить до зниження попиту у галузі. Це заважає відновленню хімічної промисловості ЄС, яка досі намагається відновитися після енергетичної кризи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Хімічна промисловість Євросоюзу займає четверте місце за обсягом експорту – попереду лише машинобудування, автомобільна та фармацевтична галузі. Однак останніми роками сектор переживає труднощі через різке зростання виробничих витрат.

Видатки збільшилися у 2022 році, коли підскочили ціни на газ та електроенергію внаслідок кризи в Європі, викликаної вторгненням Росії до України.

Через це, а також сповільнення попиту на продукцію, деяким компаніям навіть довелося скорочувати виробництво та звільняти працівників заради економії.

Тарифи США на імпорт з ЄС у розмірі 15% вже вдарили по багатьох клієнтах хімкомпаній, зокрема в автомобілебудівній, машинобудівній галузях та секторі споживчих товарів.

Європейські виробники хімії очікують, що прибутки у ІІІ кварталі 2025 року скоротяться на 5%, у другому падіння склало 22%.

Після енергетичної кризи ми сподівалися на стійке відновлення обсягів у європейському хімічному секторі. Проте тарифи та тиск на ціни через жорстку конкуренцію з Азії вдома та за кордоном створюють досить токсичне поєднання на даний момент,

– пояснив аналітик Томас Шульте-Форвіц з Metzler Research.

Великі європейські компанії, такі як BASF, Brenntag та Lanxess, мають певний захист від тарифів Трампа через їхню значну присутність в Сполучених Штатах.

Однак навіть такі гіганти відчувають на собі обережність замовників. Якщо раніше клієнти робили замовлення за 3-4 місяці, то зараз за кілька тижнів через побоювання щодо світової економіки.

Замовники відкладають замовлення, що змушує компанії, які виробляють хімікати для всього – від матраців і автозапчастин до жувальної гумки, скорочувати або коригувати річні прогнози,

– зазначає видання.

Зокрема, найбільший виробник хімічної продукції у світі, німецька компанія BASF, у липні знизила прогноз на весь рік.

