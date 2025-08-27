Що наразі відбувається між ЄС та США?

Європейська комісія, яка відповідає за торговельні питання від імені Євросоюзу, також надасть пільгові тарифні ставки на певні морепродукти та сільськогосподарські товари, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Через мита поштові відділення ЄС припинять надсилати деякі посилки з США

ЄС визнав, що торгова угода, яка укладена з Трампом, більше вигідна США. Однак у блоці наголосили, що цей компроміс необхідний для забезпечення стабільності та визначеності для бізнесу. Голова комісії Урсула фон дер Ляєн раніше описала її як "міцну, хоча й не ідеальну угоду".

Цей крок робиться навіть попри те, що Трамп пригрозив запровадити мита та інші санкції проти країн, які оподатковують онлайн-сервіси, не уточнивши, які саме держави можуть потрапити під удар і чи буде серед них ЄС,

– пишуть у Bloomberg.

Зокрема Трамп уже давно критикує технологічні та антимонопольні правила ЄС, які зачіпають американських гігантів на кшталт Alphabet Inc.’s Google та Apple Inc.

Наразі європейські автомобілі та автозапчастини обкладаються 27,5% митом при експорті до США. Попри те, що США та ЄС уклали торговельну угоду, за якою американські мита на майже всі європейські товари мають знизитися до 15%, Трамп заявив, що це не стосуватиметься автомобілів, доки не буде запропоновано законодавство про скасування промислових та інших мит.

Важливо! Якщо ЄС внесе таке законодавство до кінця місяця, то 15% ставка мита на європейські автомобілі буде застосована заднім числом з 1 серпня.

Чому автомобілі так важливі для ЄС? Автомобілі є одним із найважливіших експортних товарів блоку до США. Лише Німеччина у 2024 році експортувала до США нових автомобілів та запчастин на 34,9 мільярда доларів. Тому Комісія пропустить проведення оцінки впливу щодо цієї пропозиції, щоб просунути її швидше.

Що наразі не так з відносинами між ЄС та США?