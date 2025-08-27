Что сейчас происходит между ЕС и США?

Европейская комиссия, которая отвечает за торговые вопросы от имени Евросоюза, также предоставит льготные тарифные ставки на определенные морепродукты и сельскохозяйственные товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Из-за пошлин почтовые отделения ЕС прекратят отправлять некоторые посылки из США

ЕС признал, что торговая сделка, которая заключена с Трампом, больше выгодна США. Однако в блоке отметили, что этот компромисс необходим для обеспечения стабильности и определенности для бизнеса. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее описала ее как "крепкую, хотя и не идеальную сделку".

Этот шаг делается даже несмотря на то, что Трамп пригрозил ввести пошлины и другие санкции против стран, которые облагают налогом онлайн-сервисы, не уточнив, какие именно государства могут попасть под удар и будет ли среди них ЕС,

– пишут в Bloomberg.

В частности Трамп уже давно критикует технологические и антимонопольные правила ЕС, которые затрагивают американских гигантов вроде Alphabet Inc.'s Google и Apple Inc.

Сейчас европейские автомобили и автозапчасти облагаются 27,5% пошлиной при экспорте в США. Несмотря на то, что США и ЕС заключили торговое соглашение, по которому американские пошлины на почти все европейские товары должны снизиться до 15%, Трамп заявил, что это не будет касаться автомобилей, пока не будет предложено законодательство об отмене промышленных и других пошлин.

Важно! Если ЕС внесет такое законодательство до конца месяца, то 15% ставка пошлины на европейские автомобили будет применена задним числом с 1 августа.

Почему автомобили так важны для ЕС? Автомобили являются одним из важнейших экспортных товаров блока в США. Только Германия в 2024 году экспортировала в США новых автомобилей и запчастей на 34,9 миллиарда долларов. Поэтому Комиссия пропустит проведение оценки воздействия по этому предложению, чтобы продвинуть ее быстрее.

Что сейчас не так с отношениями между ЕС и США?