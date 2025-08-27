Что сейчас происходит между ЕС и США?
Европейская комиссия, которая отвечает за торговые вопросы от имени Евросоюза, также предоставит льготные тарифные ставки на определенные морепродукты и сельскохозяйственные товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
ЕС признал, что торговая сделка, которая заключена с Трампом, больше выгодна США. Однако в блоке отметили, что этот компромисс необходим для обеспечения стабильности и определенности для бизнеса. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее описала ее как "крепкую, хотя и не идеальную сделку".
Этот шаг делается даже несмотря на то, что Трамп пригрозил ввести пошлины и другие санкции против стран, которые облагают налогом онлайн-сервисы, не уточнив, какие именно государства могут попасть под удар и будет ли среди них ЕС,
– пишут в Bloomberg.
В частности Трамп уже давно критикует технологические и антимонопольные правила ЕС, которые затрагивают американских гигантов вроде Alphabet Inc.'s Google и Apple Inc.
Сейчас европейские автомобили и автозапчасти облагаются 27,5% пошлиной при экспорте в США. Несмотря на то, что США и ЕС заключили торговое соглашение, по которому американские пошлины на почти все европейские товары должны снизиться до 15%, Трамп заявил, что это не будет касаться автомобилей, пока не будет предложено законодательство об отмене промышленных и других пошлин.
Важно! Если ЕС внесет такое законодательство до конца месяца, то 15% ставка пошлины на европейские автомобили будет применена задним числом с 1 августа.
Почему автомобили так важны для ЕС?
Автомобили являются одним из важнейших экспортных товаров блока в США. Только Германия в 2024 году экспортировала в США новых автомобилей и запчастей на 34,9 миллиарда долларов. Поэтому Комиссия пропустит проведение оценки воздействия по этому предложению, чтобы продвинуть ее быстрее.
Что сейчас не так с отношениями между ЕС и США?
- Администрация Трампа сейчас рассматривает возможность введения санкций против должностных лиц ЕС. Причиной тому является Закон о цифровых услугах.
- Президент США пригрозил странам, которые ввели цифровые налоги, "следующими дополнительными тарифами", если они не отменят подобное законодательство.