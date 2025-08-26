Чому Трамп може ввести санкції проти посадовців ЄС?

Причиною є скарги США, що цей закон цензурує американців і накладає витрати на американські технологічні компанії, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Такий крок став би безпрецедентним і значно загострив би боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси,

– пише Reuters.

За словами джерел, старші чиновники Держдепартаменту США ще не ухвалили остаточного рішення щодо запровадження цих каральних заходів. Ймовірно, що вони матимуть форму візових обмежень.

Однак ще незрозуміло, проти яких саме посадовців ЄС або держав-членів їх можуть застосувати. У понеділок Трамп пригрозив країнам, які запровадили цифрові податки, "наступними додатковими тарифами" на їхні товари, якщо вони не скасують таке законодавство.

Попри те, що торговельні партнери часто скаржаться на внутрішні правила, які вважають надмірно обмежувальними, запровадження санкцій на урядових чиновників через таке регулювання є вкрай рідкісним явищем.

Зауважте! Зокрема відносини між адміністрацією Трампа та ЄС і без того напружені через тарифні загрози, складні переговори, а також критику США щодо ставлення до американських технологічних компаній.

Що відомо про ситуацію щодо DSA?

Як повідомляло Reuters, адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти DSA, аби домогтися його зміни або скасування. DSA ЄС покликаний зробити онлайн-середовище безпечнішим, зокрема змушуючи технологічних гігантів активніше боротися з незаконним контентом, включно з мовою ненависті та матеріалами сексуального насильства над дітьми.

Вашингтон заявив, що ЄС переслідує "невиправдані" обмеження свободи вираження у своїх зусиллях протидіяти мові ненависті, дезінформації та фейкам, а DSA ще більше посилює ці обмеження.

У директиві на початку серпня держсекретар Марко Рубіо наказав дипломатам США регулярно взаємодіяти з урядами країн ЄС та органами з питань цифрових послуг, аби донести занепокоєння Вашингтона щодо DSA та фінансових витрат для американських компаній,

– йдеться у матеріалі.

Важливо! У травні Рубіо погрожував візовими заборонами для людей, які "цензурують" висловлювання американців, зокрема у соцмережах, і натякав, що ця політика може бути спрямована проти іноземних чиновників, які регулюють діяльність американських технологічних компаній.

Що передувало ситуації?