Проти кого запровадили санкції?
Санкції торкнулися громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, який використав свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню та продажу іранської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін США.
Судноплавну мережу Маргарітіса продовжують переслідувати. Це його компанія Marant Shipping and Trading SA, що базується в Греції та на Маршаллових островах, а також інші компанії: Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA та United Chartering SA.
Маргарітіс контролює цю групу організацій, щоб полегшити переміщення іранських вантажів своєю мережею, і продовжує робити це після того, як проти суден в його мережі були застосовані санкції. Також сьогодні під охороною переслідується Cristobal Marine Corp., яка належить Rose Shipping,
– повідомляє Мінфін.
Крім того, під санкції потрапили:
- Ozarka Shipping – FZCO (ОАЕ) експлуатувала судна VICTORY ARI, SONDOS (під прапором Антигуа і Барбуди) та KATSUYA (прапор Гамбії);
- Changbai Glory Shipping Limited (Маршаллові острови) володіє судном LAFIT (прапор Ліберії);
- Regal Liberty Limited (Британські Віргінські острови) контролює судно GIANT (прапор Гонконгу);
- Гонконзькі компанії U Beacon Shipping Co., Limited та Hong Kong Hangshun Shipping Limited є власниками суден ADELINE G та KONGM (прапор Панами);
- Ares Shipping Limited (Гонконг) володіє судном ARES.
Які будуть наслідки санкції?
В результаті санкції усе майно та частки у власності визначених або заблокованих осіб, описаних вище, блокуються.
Порушення санкцій США може призвести до накладення цивільних або кримінальних санкцій на осіб з США та іноземних держав.
Що відомо про видобуток нафти в Ірані?
- У липні США ввели чергові санкції проти контрабанди іранської нафти, зокрема проти компаній, що прихована це робили. Санкції зачепили установи терористичного угрупування "Хезболла" та посадовців, що сприяли цьому.
- Проте, як повідомлялось напередодні, санкції США не працюють. Іран досяг найвищого рівня видобутку нафти за останні 46 років, попри санкції США, і продовжує нарощувати обсяги. Близько 90% іранського нафтового експорту йде до Китаю, а доходи від продажу енергоносіїв досягли 78 мільярдів доларів.
- Також обмеження проти іранської нафти вводить Велика Британія. Країна запровадила санкції проти іранського нафтового олігарха Хосейна Шамхані та пов'язаних з ним компаній за підтримку дестабілізаційної діяльності в інших країнах. Шамхані та його мережа були ключовими гравцями в експорті російської нафти.