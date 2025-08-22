Проти кого запровадили санкції?

Санкції торкнулися громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса, який використав свій багаторічний досвід роботи в судноплавній галузі для незаконного сприяння транспортуванню та продажу іранської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін США.

Судноплавну мережу Маргарітіса продовжують переслідувати. Це його компанія Marant Shipping and Trading SA, що базується в Греції та на Маршаллових островах, а також інші компанії: Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA та United Chartering SA.

Маргарітіс контролює цю групу організацій, щоб полегшити переміщення іранських вантажів своєю мережею, і продовжує робити це після того, як проти суден в його мережі були застосовані санкції. Також сьогодні під охороною переслідується Cristobal Marine Corp., яка належить Rose Shipping,

– повідомляє Мінфін.

Крім того, під санкції потрапили:

Ozarka Shipping – FZCO (ОАЕ) експлуатувала судна VICTORY ARI, SONDOS (під прапором Антигуа і Барбуди) та KATSUYA (прапор Гамбії);

Changbai Glory Shipping Limited (Маршаллові острови) володіє судном LAFIT (прапор Ліберії);

Regal Liberty Limited (Британські Віргінські острови) контролює судно GIANT (прапор Гонконгу);

Гонконзькі компанії U Beacon Shipping Co., Limited та Hong Kong Hangshun Shipping Limited є власниками суден ADELINE G та KONGM (прапор Панами);

Ares Shipping Limited (Гонконг) володіє судном ARES.

Які будуть наслідки санкції?

В результаті санкції усе майно та частки у власності визначених або заблокованих осіб, описаних вище, блокуються.

Порушення санкцій США може призвести до накладення цивільних або кримінальних санкцій на осіб з США та іноземних держав.

Що відомо про видобуток нафти в Ірані?