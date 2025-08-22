Против кого ввели санкции?

Санкции коснулись гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, который использовал свой многолетний опыт работы в судоходной отрасли для незаконного содействия транспортировке и продаже иранской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.

Судоходную сеть Маргаритиса продолжают преследовать. Это его компания Marant Shipping and Trading SA, базирующаяся в Греции и на Маршалловых островах, а также другие компании: Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA и United Chartering SA.

Маргаритис контролирует эту группу организаций, чтобы облегчить перемещение иранских грузов своей сетью, и продолжает делать это после того, как против судов в его сети были применены санкции. Также сегодня под охраной преследуется Cristobal Marine Corp., которая принадлежит Rose Shipping,

– сообщает Минфин.

Кроме того, под санкции попали:

Ozarka Shipping – FZCO (ОАЭ) эксплуатировала судна VICTORY ARI, SONDOS (под флагом Антигуа и Барбуды) и KATSUYA (флаг Гамбии);

Changbai Glory Shipping Limited (Маршалловы острова) владеет судном LAFIT (флаг Либерии);

Regal Liberty Limited (Британские Виргинские острова) контролирует судно GIANT (флаг Гонконга);

Гонконгские компании U Beacon Shipping Co., Limited и Hong Kong Hangshun Shipping Limited являются владельцами судов ADELINE G и KONGM (флаг Панамы);

Ares Shipping Limited (Гонконг) владеет судном ARES.

Какие будут последствия санкции?

В результате санкции все имущество и доли в собственности определенных или заблокированных лиц, описанных выше, блокируются.

Нарушение санкций США может привести к наложению гражданских или уголовных санкций на лиц из США и иностранных государств.

Что известно о добыче нефти в Иране?