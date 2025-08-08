Скільки принесуть нові тарифи?

США планують отримувати щонайменше 50 мільярдів доларів на місяць від нових тарифів, запроваджених Трампом. Про це розповів міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox Business Network.

Потім надійдуть доходи від напівпровідників, фармацевтичних виробів і різних інших товарів, на які будуть стягувати додаткові тарифи,

– зазначив Лутнік.

Разом з тим глава Мінторгівлі США заявив, що іноземні виробники напівпровідників можуть звільнити свої товари від нових тарифів. Для цього їм потрібно подати плани будівництва заводів у Сполучних Штатах, які ретельно перевірять аудитори.

Тим часом журналісти підрахували, що середні податки на імпорт до США після запровадження мит досягла найвищого рівня за ціле століття.

Як каже президент, це (доходи від нових мит – 24 Канал) може сягнути трильйона доларів. Це вражаючі цифри для США, і ніхто не мститься,

– додав Лутнік.

Важливо! Аналітики очікують, що після впровадження нових тарифів американцям доведеться платити за імпортні товари в середньому на 18,3% більше. Це найвищий ріст з 1934 року.

Що з тарифами для Китаю?

Хоча Трамп увів в дію нові ставки тарифів для близько 40 країн, переговори щодо мит з Китаєм ще тривають.

Лутнік розповів, що вважає можливим укладення угоди. Наразі йдуть перемовини про продовження торгового перемир'я між країнами, яке має завершитися 12 серпня.

Я думаю, що це рішення залишать за торговою командою та президентом. Але, схоже, вони дійдуть згоди і продовжать його ще на 90 днів. Президент учора сказав, що все на столі. Нічого не виключає. Це сигнал, що прогрес у домовленостях з Китаєм є,

– зазначив міністр.

Разом з тим він підтвердив, що США наполягають на 40% мито на товари з Китаю, якщо вони завозяться до Штатів через інші країни, аби уникнути чинних тарифів.

Варто знати! Нові ставки тарифів США значно різняться для різних країн. Наприклад, для Великої Британії та України дія ставка у 10%, для Євросоюзу – 15%, а от для Сирії діє ставка аж у 41%.