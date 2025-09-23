Как Китай наращивает экспорт?
Из-за ограниченного доступа на американский рынок, обусловлен высокими пошлинами, Китай нарастил экспорт по другим направлениям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Соглашение по TikTok между Китаем и США готово: какие условия
- В августе продажи китайских товаров в Инди достигли исторического максимума;
- Отгрузки в Африку приближаются к рекордному годовому уровню;
- А продажи в страны Юго-Восточной Азии превысили пиковые показатели времен пандемии.
Впрочем, стремительный рост китайского экспорта вызывает беспокойство в мире, ведь правительства оценивают риски для своих экономик и при этом не хотят испортить отношения с Пекином, который остается главным торговым партнером для более чем половины стран мира
Хотя пока только Мексика открыто решилась противостоять Китаю, рассматривая тарифы на импорт китайских автомобилей, запчастей и стали в размере 50%.
Перспективы жестких действий остаются ограниченными. Страны, которые уже ведут переговоры по тарифам с администрацией Трампа, не спешат вступать в отдельную торговую войну со второй экономикой мира,
– отмечает издание.
Фактически Китай получил передышку от высоких пошлин США, которые, по прогнозам экономистов, могли бы сократить вдвое годовые темпы роста китайской экономики.
Однако парадокс заключается в том, что Китай не получает больших прибылей от стремительного роста экспорта.
- За последние 7 месяцев прибыли промышленных предприятий сократились на 1,7%;
- Производителям пришлось снижать цены, чтобы разгрузить избыточные мощности;
- Это лишь усилило дефляционное давление, который, который стал самым длительным с конца 1970-х годов.
Кроме того, рост экспорта противоречит планам Пекина, который стремится превратить внутреннее потребление в главный двигатель экономики.
Важно! По данным CNBS, экономика Китая в августе еще больше притормозила – ряд основных показателей оказалась ниже прогнозов. Главными факторами стали слабый внутренний спрос и ограничения, которые ввел Пекин в рамках борьбы с избыточными промышленными мощностями.
Торговые отношения США и Китая: что известно?
В апреле 2025 года торговая война между США и Китаем достигла пика: администрация Дональда Трампа подняла общие пошлины на китайские товары до 145%. В ответ Пекин ввел 125% пошлин на американский экспорт. Но уже в мае состоялся первый раунд переговоров в Женеве, где стороны договорились об ослаблении давления. США снизили тарифы до 30%, а Китай - до 10%.
В дальнейшем, 11 августа, Трамп объявил, что введение высоких пошлин на китайские товары откладывается еще на 90 дней. Это решение позволило избежать возвращения к рекордным тарифам апреля и несколько стабилизировало рынки, которые уже почувствовали последствия эскалации.
В середине сентября состоялись новые переговоры – на этот раз в Мадриде. Переговоры между делегациями США и Китая продолжались два дня и, по словам Трампа, завершились "очень успешно".