Президент Дональд Трамп объявил о соглашении между США и Китаем о сохранении работы TikTok в Соединенных Штатах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Как загрузить любое видео с TikTok без водяного знака
Кто получит контроль над TikTok в США?
Трамп подписал новое распоряжение, что отсрочило выполнение закона о национальной безопасности до 16 декабря.
Соглашение предусматривает, что около 80% американского бизнеса TikTok перейдет под контроль консорциума инвесторов, в который входят Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz.
Согласно условиям договоренности, действующим пользователям придется перейти в новое приложение.
Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что коммерческие условия сделки фактически были согласованы еще весной, но процесс затянулся из-за напряженных торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. По его словам, Китай согласился двигаться вперед после заявлений Трампа о готовности "отключить" TikTok в США.
Соглашение также включает как новых, так и имеющихся инвесторов ByteDance, а Oracle сохранит контракт на облачные услуги для TikTok. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 30–45 дней.
В пятницу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить детали TikTok-соглашения. В то же время в Белом доме заявили, что окончательные подробности следует считать лишь предположениями, пока администрация официально их не подтвердит.
TikTok не прокомментировал ситуацию.
Кто еще заинтересован в получении контроля над американским TikTok
В перечень потенциальных покупателей, который постоянно обновляется, вошли Amazon, AppLovin, Бобби Котик, Microsoft, Oracle, Perplexity AI, Rumble, Стивен Мнучин, Walmart и Zoop.
- AppLovin: мобильная технологическая компания, сделавшая ставку на покупку TikTok. Ее поддерживает Стив Винн, который является известным строителем казино.
- Бобби Котик: бывший CEO Activision, который заинтересован в покупке TikTok. Его цель – объединить игровую индустрию с социальными сетями.
- Microsoft: этот технологический гигант, который уже ранее пытался приобрести TikTok, снова участвует в торгах.
- Perplexity AI: стартап, который также выдвинул свое предложение на приобретение TikTok.
- Rumble: альтернатива YouTube, публично заявившая о своем намерении приобрести TikTok и стать ее облачным партнером.
- Стивен Мнучин: бывший министр финансов США, который возобновил переговоры о потенциальной покупке TikTok.
- Walmart: этот ритейл-гигант интересуется TikTok, чтобы расширить свое присутствие в электронной коммерции.