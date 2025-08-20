Как скачать видео с TikTok?

В общем эту тему можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, как скачать видео без водяного знака? Во-вторых, как вообще его получить хотя бы с водяным знаком, если автор отключил функцию скачивания в настройках. Хотя эти две задачи являются разными по своей сути, ответ на них одинаков: существует множество сторонних программ и сервисов, которые позволяют загружать ролики с TikTok, и большинство из них делает это без каких-либо меток на экране, пишет 24 Канал.

Как загрузить собственное видео с TikTok без водяного знака?

Для авторов контента, которые хотят сохранить собственные видео без водяного знака, например, для повторного редактирования или публикации на других площадках, TikTok предлагает официальный метод. Для этого не нужны сторонние программы – достаточно зайти на вебсайт TikTok с компьютера.

Процесс выглядит так:

Нужно войти на свою страницу и нажать на изображение вашего профиля справа сверху. Выберите в выпадающем меню "Просмотреть профиль".

После этого найдите рядом с большим аватаром и кнопкой "Редактировать профиль" кнопку настроек. Она имеет вид шестеренки.

На новой странице еще раз наведите мышку на миниатюрный аватар справа сверху. В выпадающем меню выберите "Инструменты для автора", а затем – "См. аналитику".

Зайдите в раздел "Публикации".

Теперь нужно найти нужный ролик, открыть его, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши. Выберите опцию "Сохранить видео как...".

Таким образом ваше собственное видео загрузится на устройство без водяного знака.

Как загружать другие видео?

Если же нужно загрузить чужое видео, стандартные функции программы не помогут. Однако это можно сделать с помощью сторонних онлайн-сервисов. Такие сайты, как SnapTik, TIKCD или SSSTik team работают по простому принципу: пользователь копирует ссылку на нужный ролик в приложении TikTok, вставляет его в специальное поле на сайте и нажимает кнопку загрузки. После этого сервис предоставляет возможность сохранить видеофайл без водяных знаков. Эти инструменты доступны с любого устройства, имеющего браузер – или смартфон, или компьютер.

Стоит отметить, что существует и множество приложений для смартфона, однако мы рекомендуем пользоваться именно вебсайтами, поскольку программы могут быть связаны с киберугрозами: приложения для неофициального скачивания контента могут поставляться с вредоносным программным обеспечением в комплекте, которое тайно встраивается в код, получая доступ к вашим файлам на телефоне. Пользование сайтом, который вы закрываете сразу после использования, не будет нести для вас и вашего устройства таких же угроз, как приложения, которые смогут в фоне собирать информацию 24/7.

Этическая сторона вопроса

Несмотря на техническую простоту, стоит помнить об этической стороне вопроса. Использование чужого контента без разрешения и пометки автора является нарушением правил использования большинства социальных сетей и просто неуважением к труду автора.

Поэтому загружать чужие видео без водяных знаков для дальнейшей публикации следует с осторожностью, всегда уважая права оригинального создателя.

Значительно лучшим способом взаимодействия с чужим контентом есть функции ремикширования, встроенные в TikTok и Instagram. В этом случае вы накладываете свое изображение на фоновое видео оригинала и можете либо реагировать на него в процессе воспроизведения, или добавлять к нему какую-то другую ценность, сохраняя при этом ссылку на оригинального создателя.