Оператор "Киевстар" сообщил, что с 18 декабря 2025 года начнет обновлять условия части тарифов подписки. В первые месяцы 2026 года изменения коснутся и контрактных и бизнес-тарифов. Процесс будет происходить постепенно и охватит отдельные категории абонентов. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Киевстар.

Почему "Киевстар" поднимает цены и кого коснутся изменения?

В компании объясняют, что решение связано со значительным ростом стоимости ключевых ресурсов. Наибольшее давление создает подорожание электроэнергии для предприятий, которая в вечерние пиковые часы стала дороже на 60%. Из-за регулярных отключений света оператору приходится чаще использовать генераторы, что резко увеличило расходы на топливо и логистику.

Только в ноябре только в ноябре 2025 года потребление топлива выросло более чем в 7,5 раз по сравнению с летом. В компании отмечают: эти расходы являются критически важными для круглосуточного поддержания устойчивости сети и бесперебойной работы связи.

Как сообщает пресс-служба "Киевстар", параллельно с обновлением условий, компания будет предлагать абонентам дополнительные возможности – без доплаты увеличить объем отдельных услуг в тарифе. Если новые правила не подойдут, клиенты смогут выбрать другой тариф предоплаты или перейти на контрактный вариант.

Об изменениях будут сообщать заранее: абоненты получат SMS с деталями, а бизнес-клиенты – письма на электронную почту. Также информация будет появляться в приложении "Мой Киевстар" и на сайте компании, а справки можно получить по телефону по номеру 477*9.

Когда в Украине появится 5G от "Киевстар"?

В Украине уже стартовали пилотные проекты 5G - один из них запущен оператором Киевстар. Однако, по словам CEO компании Александр Комаров, сроки полноценного коммерческого запуска 5G остаются неопределенными. Ситуацию осложняют война, нестабильная инфраструктура и сложности с распределением частот.

Несмотря на техническую готовность, полноценный запуск 5G тормозят несколько факторов. Нужны решения регулятора по распределению частот, а также подготовка низкочастотного диапазона 700 МГц, включая аукционы и проверку совместимости с другими пользователями – от военных до спецслужб.

Кроме того, в военных условиях сложно масштабно инвестировать в новый стандарт, когда главный приоритет – стабильность существующей связи. Поэтому хотя техническая база уже заложена, время коммерческого запуска 5G в Украине пока остается открытым вопросом.