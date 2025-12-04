Оператор "Київстар" повідомив, що з 18 грудня 2025 року почне оновлювати умови частини тарифів передплати. У перші місяці 2026 року зміни торкнуться й контрактних та бізнес-тарифів. Процес відбуватиметься поступово й охопить окремі категорії абонентів. Про це 24 Канал повідомляє із посиланням на Київстар.

Чому "Київстар" підіймає ціни та кого торкнуться зміни?

У компанії пояснюють, що рішення пов'язане зі значним зростанням вартості ключових ресурсів. Найбільший тиск створює подорожчання електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години стала дорожчою на 60%. Через регулярні відключення світла оператору доводиться частіше використовувати генератори, що різко збільшило витрати на пальне та логістику.

Лише у листопаді 2025 року споживання палива зросло більш ніж у 7,5 раза у порівнянні з літом. У компанії наголошують: ці витрати є критично важливими для цілодобового підтримання стійкості мережі і безперебійної роботи зв'язку.

Як повідомляє пресслужба "Київстар", паралельно з оновленням умов, компанія пропонуватиме абонентам додаткові можливості – без доплати збільшити обсяг окремих послуг у тарифі. Якщо нові правила не підійдуть, клієнти зможуть обрати інший тариф передплати або перейти на контрактний варіант.

Про зміни повідомлятимуть завчасно: абоненти отримають SMS з деталями, а бізнес-клієнти – листи на електронну пошту. Також інформація з'являтиметься у додатку "Мій Київстар" та на сайті компанії, а довідки можна отримати телефоном за номером 477*9.

Коли в Україні зʼявиться 5G від "Київстар"?

В Україні вже стартували пілотні проєкти 5G – один з них запущено оператором Київстар. Проте, за словами CEO компанії Олександр Комаров, строки повноцінного комерційного запуску 5G залишаються невизначеними. Ситуацію ускладнюють війна, нестабільна інфраструктура та складності з розподілом частот.

Попри технічну готовність, повноцінний запуск 5G гальмують кілька факторів. Потрібні рішення регулятора щодо розподілу частот, а також підготовка низькочастотного діапазону 700 МГц, включно з аукціонами та перевіркою сумісності з іншими користувачами – від військових до спецслужб.

Крім того, у воєнних умовах складно масштабно інвестувати в новий стандарт, коли пріоритет – стабільність наявного зв'язку. Тому хоча технічна база вже закладена, час комерційного запуску 5G в Україні поки залишається відкритим питанням.