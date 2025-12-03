Как функционирует технология и почему она критически важна для безопасности?

История внедрения сервиса Direct-to-Cell в Украине началась с телеком-оператора. Как отмечает руководство Киевстара, идея обратиться к компании SpaceX возникла во время поиска вариантов обеспечения непрерывной связи для населения. Александр Комаров, CEO компании, вспоминает, что сначала сомневался в успехе этой авантюры и не надеялся на быстрый ответ от технологического гиганта. Однако, по совету одного из директоров, запрос был отправлен. Ответ не заставил себя ждать, пишет 24 Канал.

Переговорный процесс происходил чрезвычайно быстро: начавшись осенью, он завершился подписанием соглашения уже в декабре. Примечательно, что на этапе утверждения бюджета компания не имела четко сформированного бизнес-плана.

Главным аргументом перед наблюдательным советом стала гуманитарная составляющая – необходимость дать украинцам возможность оставаться на связи при любых обстоятельствах. Коммерческая стратегия и модели монетизации разрабатываются прямо сейчас, параллельно с глобальным развитием технологии, но первоочередной целью была защита людей, говорит компания.

Масштаб запуска большой: только за первые сутки работы к спутниковому сервису подключилось около 200 тысяч абонентов. Технически процесс настроен так, чтобы быть максимально незаметным для пользователя.

Система работает по четкому алгоритму приоритетов:

Если телефон обнаруживает сигнал любой наземной вышки – собственной сети или национального роуминга – он использует ее.

Только при полном отсутствии наземного покрытия смартфон автоматически регистрируется на спутниковой базовой станции.

Для человека это выглядит как обычная отправка SMS, и многие даже не осознают, что сообщение преодолело путь через космос.

В чем польза технологии?

Эксперты выделяют несколько ключевых сценариев использования новой технологии.

Во-первых, это ситуации с отсутствием энергоснабжения, когда наземные башни обесточены.

Во-вторых, это помощь людям, которые находятся в дороге или вне зон покрытия.

Особое внимание уделяют безопасности в труднодоступных местах, например, в Карпатах. Статистика ГСЧС свидетельствует, что за 11 месяцев 2024 года в горах было спасено 600 человек, однако 18 человек погибли. Наличие стабильного канала коммуникации в таких регионах может стать решающим фактором выживания, и в компании надеются, что технология поможет спасти каждую жизнь.

Проблемы и вызовы тоже есть

В то же время существуют определенные ограничения в работе сервиса, особенно вблизи государственных границ. Это связано с международными правилами регулирования радиочастот. Поскольку радиоволны свободно распространяются и не знают административных границ, использование определенного спектра для связи со спутником может создавать препятствия для мобильных операторов в соседних странах.

Похожая ситуация наблюдалась ранее с технологией CDMA, когда строительство сетей было запрещено ближе чем за 50 километров до границы из-за риска интерференции. Поэтому в приграничных зонах сигнал может быть слабее или ограниченным в соответствии с регламентами Международного союза электросвязи.