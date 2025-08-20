Як завантажити відео з TikTok?

Загалом цю тему можна розглядати з двох боків. По-перше, як завантажити відео без водяного знаку? По-друге, як взагалі його отримати хоча б з водяним знаком, якщо автор відключив функцію скачування в налаштуваннях. Хоча ці два завдання є різними за своєю суттю, відповідь на них однакова: існує безліч сторонніх програм та сервісів, які дозволяють завантажувати ролики з TikTok, і більшість з них робить це без будь-яких міток на екрані, пише 24 Канал.

Дивіться також Вішинг – це майбутнє інтернет-шахрайства: дізнайтеся про це більше, щоб бути готовими

Як завантажити власне відео з TikTok без водяного знака?

Для авторів контенту, які хочуть зберегти власні відео без водяного знака, наприклад, для повторного редагування або публікації на інших майданчиках, TikTok пропонує офіційний метод. Для цього не потрібні сторонні програми – достатньо зайти на вебсайт TikTok з комп'ютера.

Процес виглядає так:

Потрібно увійти на свою сторінку й натиснути на зображення вашого профілю праворуч зверху. Виберіть у випадаючому меню "Переглянути профіль".

Після цього знайдіть поряд із великим аватаром і кнопкою "Редагувати профіль" кнопку налаштувань. Вона має вигляд шестерні.

На новій сторінці ще раз наведіть мишку на мініатюрний аватар праворуч зверху. У випадаючому меню виберіть "Інструменти для автора", а потім – "Див. аналітику".

Зайдіть у розділ "Публікації".

Тепер потрібно знайти потрібний ролик, відкрити його, клацнути по ньому правою кнопкою миші. Оберіть опцію "Зберегти відео як...".

У такий спосіб ваше власне відео завантажиться на пристрій без водяного знака.

Як завантажувати інші відео?

Якщо ж потрібно завантажити чуже відео, стандартні функції програми не допоможуть. Однак це можна зробити за допомогою сторонніх онлайн-сервісів. Такі сайти, як SnapTik, TIKCD або SSSTik team працюють за простим принципом: користувач копіює посилання на потрібний ролик у застосунку TikTok, вставляє його у спеціальне поле на сайті та натискає кнопку завантаження. Після цього сервіс надає можливість зберегти відеофайл без водяних знаків. Ці інструменти доступні з будь-якого пристрою, що має браузер – чи то смартфон, чи комп'ютер.

Варто зазначити, що існує й безліч застосунків для смартфона, однак ми рекомендуємо користуватися саме вебсайтами, оскільки програми можуть бути пов'язані з кіберзагрозами: додатки для неофіційного скачування контенту можуть постачатися зі шкідливим програмним забезпеченням у комплекті, яке таємно вбудовується в код, отримуючи доступ до ваших файлів на телефоні. Користування сайтом, який ви закриваєте відразу після використання, не нестиме для вас і вашого пристрою таких же загроз, як додатки, які зможуть у фоні збирати інформацію 24/7.

Етичний бік питання

Попри технічну простоту, варто пам'ятати про етичний бік питання. Використання чужого контенту без дозволу та помітки автора є порушенням правил використання більшості соціальних мереж та просто неповагою до праці автора.

Тому завантажувати чужі відео без водяних знаків для подальшої публікації слід з обережністю, завжди поважаючи права оригінального творця.

Значно кращим способом взаємодії з чужим контентом є функції реміксування, вбудовані в TikTok та Instagram. У цьому випадку ви накладаєте своє зображення на фонове відео оригіналу й можете або реагувати на нього в процесі відтворення, або додавати до нього якусь іншу цінність, зберігаючи при цьому посилання на оригінального творця.