Президент Дональд Трамп оголосив про угоду між США і Китаєм про збереження роботи TikTok у Сполучених Штатах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Хто отримає контроль над TikTok у США?
Трамп підписав нове розпорядження, що відтермінувало виконання закону про національну безпеку до 16 грудня.
Угода передбачає, що близько 80% американського бізнесу TikTok перейде під контроль консорціуму інвесторів, до якого входять Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz.
Згідно з умовами домовленості, чинним користувачам доведеться перейти в новий застосунок.
Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що комерційні умови угоди фактично були узгоджені ще навесні, але процес затягнувся через напружені торгівельні відносини між Вашингтоном і Пекіном. За його словами, Китай погодився рухатися вперед після заяв Трампа про готовність "відключити" TikTok у США.
Угода також включає як нових, так і наявних інвесторів ByteDance, а Oracle збереже контракт на хмарні послуги для TikTok. Очікується, що угода буде закрита протягом 30–45 днів.
У п’ятницю Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін планують обговорити деталі TikTok-угоди. Водночас у Білому домі заявили, що остаточні подробиці варто вважати лише припущеннями, доки адміністрація офіційно їх не підтвердить.
TikTok не прокоментував ситуацію.
Хто ще зацікавлений в отриманні контролю над американським TikTok
До переліку потенційних покупців, який постійно оновлюється, увійшли Amazon, AppLovin, Боббі Котік, Microsoft, Oracle, Perplexity AI, Rumble, Стівен Мнучин, Walmart і Zoop.
- AppLovin: мобільна технологічна компанія, що зробила ставку на купівлю TikTok. Її підтримує Стів Вінн, який є відомим будівельником казино.
- Боббі Котік: колишній CEO Activision, який зацікавлений у покупці TikTok. Його мета – об'єднати ігрову індустрію з соціальними мережами.
- Microsoft: цей технологічний гігант, який вже раніше намагався придбати TikTok, знову бере участь в торгах.
- Perplexity AI: стартап, який також висунув свою пропозицію на придбання TikTok.
- Rumble: альтернатива YouTube, що публічно заявила про свій намір придбати TikTok і стати її хмарним партнером.
- Стівен Мнучин: колишній міністр фінансів США, який відновив переговори щодо потенційної покупки TikTok.
- Walmart: цей рітейл-гігант цікавиться TikTok, щоб розширити свою присутність в електронній комерції.