Президент Дональд Трамп оголосив про угоду між США і Китаєм про збереження роботи TikTok у Сполучених Штатах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Хто отримає контроль над TikTok у США?

Трамп підписав нове розпорядження, що відтермінувало виконання закону про національну безпеку до 16 грудня.

Угода передбачає, що близько 80% американського бізнесу TikTok перейде під контроль консорціуму інвесторів, до якого входять Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz.

Згідно з умовами домовленості, чинним користувачам доведеться перейти в новий застосунок.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що комерційні умови угоди фактично були узгоджені ще навесні, але процес затягнувся через напружені торгівельні відносини між Вашингтоном і Пекіном. За його словами, Китай погодився рухатися вперед після заяв Трампа про готовність "відключити" TikTok у США.

Угода також включає як нових, так і наявних інвесторів ByteDance, а Oracle збереже контракт на хмарні послуги для TikTok. Очікується, що угода буде закрита протягом 30–45 днів.

У п’ятницю Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін планують обговорити деталі TikTok-угоди. Водночас у Білому домі заявили, що остаточні подробиці варто вважати лише припущеннями, доки адміністрація офіційно їх не підтвердить.

TikTok не прокоментував ситуацію.

Хто ще зацікавлений в отриманні контролю над американським TikTok

До переліку потенційних покупців, який постійно оновлюється, увійшли Amazon, AppLovin, Боббі Котік, Microsoft, Oracle, Perplexity AI, Rumble, Стівен Мнучин, Walmart і Zoop.