У службовій записці Білого дому йдеться про те, що окрім іншої техпідтримки, Alibaba також надає китайському уряду та НВАК доступ до клієнтських даних. Серед цих даних можуть бути IP-адреси, інформація про мережі WiFi, платіжні записи, а також різноманітні послуги, пов’язані зі штучним інтелектом. У документі також зазначено, що співробітники Alibaba передавали НВАК інформацію про так звані "експлойти нульового дня" – раніше невідомі вразливості програмного забезпечення, які розробники ще не мали змоги виправити. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Які саме можливості надає Alibaba китайським військовим?

Сама компанія Alibaba повністю відкидає ці звинувачення, називаючи їх "повним безглуздям". "Заяви, що ґрунтуються нібито на витоках розвідданих США, є явною спробою маніпулювати громадською думкою та очорнити Alibaba", – заявили представники компанії. Alibaba не відразу відповіла на запит про те, чи мала вона коли-небудь відносини з НВАК.

У світі армії все більше покладаються на приватні компанії для забезпечення своїх технологічних потреб, особливо оскільки системи озброєння тепер пов'язані через комп'ютерні мережі та значною мірою залежать від хмарних обчислювальних послуг. Наприклад, у 2022 році Пентагон уклав контракти на хмарні послуги з такими гігантами, як Google, Amazon, Microsoft та Oracle.

Хоча в службовій записці не уточнюється, які саме об’єкти НВАК нібито атакує в США, раніше Офіс директора національної розвідки США повідомляв, що Китай здатний скомпрометувати американську інфраструктуру, використовуючи ці можливості у випадку конфлікту. У березневій оцінці загроз говорилося, що китайські кіберкампанії, включаючи безпрецедентне проникнення в телекомунікаційні мережі США під назвою Salt Typhoon, демонструють "зростаючу широту і глибину" можливостей КНР.

Один з американських чиновників наголосив, що адміністрація "дуже серйозно ставиться до цих загроз і працює цілодобово, щоб пом'якшити поточні та потенційні ризики й наслідки [кібер] вторгнень, які використовують неперевірених постачальників".

Експерти також висловлюють занепокоєння. Денніс Вайлдер, колишній керівник аналітичного відділу ЦРУ по Китаю, вважає, що кібервторгнення НВАК вийшли на "безпрецедентний" рівень. Він зазначив, що НВАК щоденно здійснює масові вторгнення проти критичної інфраструктури США, включаючи аеропорти, морські порти та інші важливі транспортні вузли, як у Тихоокеанському регіоні, так і на території континентальних США. За його словами, мета – "закласти основу для стратегії 'ведення війни на знищення системи', яку [НВАК] впроваджуватиме у військовому конфлікті".

Як пише CNBC, це співпадає з давньою стурбованістю деяких американських законодавців. Джон Муленаар, голова комітету Палати представників по Китаю, підкреслив, що звинувачення проти Alibaba узгоджуються з його побоюваннями щодо китайських компаній, які зобов’язані підкорятися законам КНР, що скасовують захист клієнтів незалежно від місця їхньої діяльності.

У відповідь на запит про коментарі, посольство Китаю у Вашингтоні звинуватило США у "повному спотворенні фактів", заявивши, що Пекін вдосконалює законодавство для захисту конфіденційності та даних у сфері ШІ, і "ніколи не вимагатиме від компаній чи приватних осіб збирати або надавати дані, розташовані в іноземних країнах, на порушення місцевого законодавства".