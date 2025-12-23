Основні претензії стосуються жорстких вимог до сторонніх розробників щодо збору даних користувачів, які компанія запровадила у квітні 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чому дії Apple визнали порушенням закону?

Закони Євросоюзу були порушені саме через політику фірмового магазину App Store. Як стверджує італійське відомство AGCM, цей майданчик має абсолютне домінування у взаєминах зі сторонніми творцями софту.

Розслідування, яке стартувало ще у травні 2023 року, показало, що корпорація з Купертіно чинила тиск на розробників, змушуючи їх дотримуватися суворіших правил захисту конфіденційності, ніж це було необхідно.

Головним каменем спотикання стала вимога отримувати від власників ґаджетів окрему згоду на відстеження їхньої активності в рекламних цілях. Ця функція відома як App Tracking Transparency Prompt, повідомляє MacRumors.

Антимонопольники наголошують, що формулювання та вигляд цього запиту визначала виключно Apple, позбавляючи розробників права вибору. На думку регулятора, така політика була несправедливою та дискримінаційною: вона насамперед захищала комерційні інтереси самої Apple та її партнерів, тоді як реальна турбота про безпеку даних користувачів відходила на другий план.

Крім того, через ці правила розробники були змушені дублювати запити на дозвіл, що створювало зайві незручності. Представники AGCM зазначили, що такі практики прямо суперечать європейському законодавству.

Розслідування проводилося у тісній співпраці з Європейською комісією та національними регуляторами інших країн ЄС, що підкреслює масштабність претензій до американського гіганта.

Хто ще штрафував Apple за останній рік?

Протягом 2025 року основним регулятором, який наклав значний штраф на Apple, став саме італійський антимонопольний орган. Однак наразі компанія перебуває під тиском інших міжнародних регуляторів та юридичних позовів.