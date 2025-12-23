Основные претензии касаются жестких требований к сторонним разработчикам по сбору данных пользователей, которые компания ввела в апреле 2021 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему действия Apple признали нарушением закона?

Законы Евросоюза были нарушены именно из-за политики фирменного магазина App Store. Как утверждает итальянское ведомство AGCM, эта площадка имеет абсолютное доминирование во взаимоотношениях со сторонними создателями софта.

Расследование, которое стартовало еще в мае 2023 года, показало, что корпорация из Купертино оказывала давление на разработчиков, заставляя их придерживаться более строгих правил защиты конфиденциальности, чем это было необходимо.

Главным камнем преткновения стало требование получать от владельцев гаджетов отдельное согласие на отслеживание их активности в рекламных целях. Эта функция известна как App Tracking Transparency Prompt, сообщает MacRumors.

Антимонопольщики отмечают, что формулировка и вид этого запроса определяла исключительно Apple, лишая разработчиков права выбора. По мнению регулятора, такая политика была несправедливой и дискриминационной: она прежде всего защищала коммерческие интересы самой Apple и ее партнеров, тогда как реальная забота о безопасности данных пользователей отходила на второй план.

Кроме того, из-за этих правил разработчики были вынуждены дублировать запросы на разрешение, что создавало лишние неудобства. Представители AGCM отметили, что такие практики прямо противоречат европейскому законодательству.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и национальными регуляторами других стран ЕС, что подчеркивает масштабность претензий к американскому гиганту.

Кто еще штрафовал Apple за последний год?

В течение 2025 года основным регулятором, который наложил значительный штраф на Apple, стал именно итальянский антимонопольный орган. Однако сейчас компания находится под давлением других международных регуляторов и юридических исков.