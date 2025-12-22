У Apple возникли трудности с созданием iPhone с гибким экраном

Компания Apple до сих пор сталкивается с техническими вызовами при разработке складного дисплея. Речь идет о стремлении создать экран, который после разложения будет выглядеть абсолютно плоским и не будет иметь даже минимального следа от шарнира. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

Почему Apple сложно сделать экран без сгиба?

Современные складные смартфоны, в том числе и недавно представленный Samsung Galaxy Z TriFold, все еще имеют едва заметную складку в месте сгиба. Хотя это не влияет существенно на использование, подобный эффект снижает визуальную целостность устройства. По предыдущим утечкам, именно устранение этого недостатка является одним из главных приоритетов инженеров Apple.

Новые данные свидетельствуют, что компания пока не достигла желаемого результата. По словам того же инсайдера, Apple экспериментирует с различными типами ультратонкого гибкого стекла, пытаясь найти оптимальный вариант для серийного производства. Также сообщается, что презентация складного iPhone может состояться в сентябре.

Как пишет TechRadar, следующий год в целом может стать периодом больших изменений для Apple. Ожидается пересмотр графика запуска смартфонов: iPhone 18 Pro могут представить традиционно в сентябре, тогда как базовую модель iPhone 18, по слухам, перенесут на март 2027 года.

Выход складного iPhone на этом фоне будет означать для компании новый этап в развитии линейки смартфонов. Также ранее появлялась информация, что устройство могут оснастить подэкранной фронтальной камерой, благодаря чему дисплей будет без вырезов или отверстий.

Сравнение с конкурентами

Сравнение первых слухов о складном iPhone с конкурентами показывает, что Apple делает акцент не столько на "максимальных" характеристиках, сколько на надежности и долговечности конструкции. Почти все крупные производители работают в формате книжной сборки, и будущий iPhone, по данным инсайдеров, не будет исключением.

У Samsung Galaxy Z Fold 6 уже несколько лет подряд улучшают шарнир, но сейчас он обеспечивает скорее средний уровень сгиба. Google Pixel Fold получил более массивный шарнир, а Huawei Mate X5, наоборот, известен чрезвычайно тонким и плавным механизмом. Apple, по слухам, готовит собственную конструкцию, которая должна быть прочнее и выносливее существующих решений.