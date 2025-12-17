В настройках iOS 26.3 появился новый пункт Notification Forwarding, который можно найти в разделе уведомлений. Он позволяет передавать все входящие сообщения с iPhone на одно стороннее устройство, например смарт-часы другого производителя. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Как работает пересылка уведомлений в iOS 26.3?

Apple уточняет, что одновременно уведомления могут поступать только на один гаджет. Если пользователь включит пересылку для стороннего носимого устройства, Apple Watch в этот момент больше не будет получать и отображать уведомления.

Система позволяет настраивать, от каких именно приложений будут поступать уведомления. Можно выбрать как все программы, так и только выбранные. Переданные сообщения содержат название приложения и полное содержание уведомления без сокращений.

Как пишет Appleinsider, функция официально доступна только для пользователей в Европейском Союзе. Хотя пункт Notification Forwarding отображается на iPhone по всему миру после установки iOS 26.3, фактическая работа опции ограничена регионами ЕС.

Введение этой возможности связано с регуляторным давлением на Apple. Закон Digital Markets Act обязывает компанию открывать доступ к ключевым системным функциям для сторонних устройств, в частности смарт-часов, которые ранее были доступны только Apple Watch.

Таким образом Apple постепенно расширяет интеграцию с экосистемами других производителей, выполняя требования европейского законодательства и меняя подход к закрытости своих платформ.

Какой функцией в новой iOS 26 пользователи очень недовольны?

Обновление iOS 26 принесло пользователям не только новый дизайн Liquid Glass, но и несколько неудобных изменений в интерфейсе. Меню во многих приложениях выглядят иначе, а владельцы старых iPhone замечают, что аккумулятор теперь разряжается быстрее. Однако главная жалоба — неисправная клавиатура.

Как показал YouTuber Michi NekoMichi, во время набора текста система часто воспринимает нажатия неправильно. На видео он медленно вводит текст, демонстрируя, что нажимает правильную букву — например, «U» — но iPhone фиксирует «J» или «H». Это не проблема автозамены, ведь функция была отключена. И даже адаптивная система предсказания нажатий, которая меняет зоны клавиш, не виновата — экран показывает правильную букву, но регистрируется другая.