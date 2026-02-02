CarPlay Ultra стартовал значительно сдержаннее, чем ожидалось от Apple. Сейчас система доступна только в отдельных моделях Aston Martin, стоимость которых превышает 200 тысяч долларов. Для компании с таким масштабом это выглядит необычно ограниченным запуском. Об этом пишет Digital trends.

Почему CarPlay Ultra так медленно появляется в авто?

Ситуация может измениться уже к концу года. По информации Bloomberg, Apple планирует интегрировать CarPlay Ultra как минимум в одну новую модель Hyundai или Kia во второй половине года. Если это произойдет, система впервые появится в автомобилях, рассчитанных на массового покупателя.

Одной из причин медленного развертывания стала сама концепция CarPlay Ultra. В отличие от обычного CarPlay, который просто дублирует интерфейс смартфона на экране авто, Ultra создается индивидуально для каждого производителя. Команда дизайнеров Apple адаптирует систему под конкретные дисплеи, приборы и общую архитектуру салона.

Такой подход требует тесного сотрудничества с автопроизводителями и значительно замедляет процесс. К тому же не все бренды готовы отдать контроль над внешним видом и логикой работы бортовой системы сторонней компании. Осторожность усилилась после того, как Apple ранее рассматривала возможность создания собственного автомобиля.

Для покупателей появление CarPlay Ultra в моделях Hyundai или Kia может стать переломным моментом. Система задумана как полноценная часть автомобиля, а не отдельный режим для навигации или музыки. Она управляет несколькими экранами в салоне и предлагает единый, знакомый экосистеме Apple интерфейс.

Впрочем, выбор остается за автопроизводителем и водителем. Одни отдадут предпочтение родному программному обеспечению бренда, другие захотят видеть в салоне именно логику Apple. Массовый запуск покажет, готовы ли компании делиться этим пространством.

В ближайшее время ключевыми станут конкретные детали: названия моделей и комплектаций. Если CarPlay Ultra появится не только в топовых версиях, это может подтолкнуть других производителей ускорить интеграцию. В противном случае система еще некоторое время будет оставаться признаком статуса.

Отдельно упоминается и Tesla. Для электрокаров компании все еще обсуждается появление обычного CarPlay, а не Ultra. Если это подтвердится, Apple получит еще одну важную площадку для своей автомобильной платформы.