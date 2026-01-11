Несколько лет назад General Motors объявила о поэтапном отказе от Apple CarPlay. Решение вызвало негативную реакцию среди водителей, которые привыкли к удобной интеграции смартфона с автомобилем. Переход происходит не мгновенно – процесс растянут во времени и продлится до 2028 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Какие модели GM потеряли поддержку Apple CarPlay?

Сейчас изменения коснулись только электромобилей. Впоследствии аналогичная политика распространится и на бензиновые модели. Генеральный директор GM Мэри Барра подтвердила этот курс, отметив, что компания сначала сосредотачивается на электрокарах, а дальше будет двигаться в пределах всего модельного ряда. Конкретных сроков для авто с ДВС пока не названо.

Chevrolet Bolt. Chevy Bolt давно считается одним из самых известных и доступных электромобилей на рынке. Его стартовая цена существенно ниже, чем у многих конкурентов, а сама модель продается уже почти десять лет. Именно простота и выгодная цена сделали Bolt популярным среди покупателей.

Однако в версии 2027 года Chevrolet Bolt окончательно лишится Apple CarPlay. Вместо него появится фирменная мультимедийная система GM, созданная при участии Google. Для владельцев, которые ценят минимализм и привычные функции, такое изменение может стать причиной отказа от обновления автомобиля в будущем.

Chevrolet Blazer EV. Электрический Chevrolet Blazer ранее поддерживал CarPlay, но в новых версиях этой функции уже нет. Даже модельного года 2025 лишили интеграции с Apple. Это важный момент для покупателей на вторичном рынке, ведь только старые версии Blazer EV имеют CarPlay.

Именно Blazer EV 2024 года стал одним из первых электромобилей GM без поддержки CarPlay. Представители компании объяснили это желанием избежать ситуаций, когда ключевые функции автомобиля зависят от наличия смартфона у водителя. В то же время критики отмечают, что в современных реалиях почти каждый водитель имеет смартфон.

Cadillac Vistiq. Cadillac Vistiq – относительно новый электрический кроссовер, который с самого начала продается без Apple CarPlay. Особенность ситуации в том, что речь идет о премиальном SUV с начальной ценой более 77 тысяч долларов, которая с дополнительными опциями может приблизиться к 99 тысячам.

Для покупателей люксовых авто отсутствие CarPlay выглядит странно, ведь владельцы таких машин обычно пользуются дорогими смартфонами. В результате часть потенциальных клиентов может негативно воспринять ограничения, не ожидая их в этом ценовом сегменте.

Что будет с автомобилями, которые уже имеют CarPlay?

Как пишет Yahoo, GM уверяет, что все автомобили, которые уже поддерживают Apple CarPlay или Android Auto, сохранят эти функции. Компания не планирует выключать поддержку через обновление программного обеспечения.

Представитель GM заявил, что никаких изменений для уже проданных автомобилей не предусмотрено, а CarPlay и Android Auto останутся доступными в бензиновых моделях в ближайшем будущем. Параллельно GM работает над собственной централизованной мультимедийной платформой, которая должна обеспечить более глубокую интеграцию систем авто.

Впрочем, эксперты отмечают, что нынешние решения GM уступают по удобству CarPlay и Android Auto. Опрос McKinsey & Co. показывает, что около 33 процентов водителей считают отсутствие этих систем решающим минусом при покупке автомобиля.

Как General Motors интегрирует Gemini в свои автомобили?

На недавнем мероприятии GM Forward представители General Motors анонсировали два ключевых нововведения, которые станут основой для будущих автомобилей компании. Первое из них – это интеграция разговорного искусственного интеллекта Gemini от Google, которая начнется уже с 2026 года. Эта технология придет на смену текущей системе "Google built-in" и позволит водителям общаться с автомобилем так же естественно, как с пассажиром.

Издание Ars Technica поговорило с Дейвом Ричардсоном, старшим вице-президентом GM по программному обеспечению, чтобы узнать больше. Он говорит, хотя компания начинает с Google Gemini, в конце концов она хочет перейти к собственной системе. Он приводит пример взаимодействия нового поколения, когда машина, которая знает, что у вас встреча, настраивает навигацию должным образом, или знает, что вы отправляетесь в путешествие, поэтому она должна выставить в очередь соответствующие медиафайлы для ваших детей на заднем сиденье. ИИ-система будет знать об автомобиле все, как и о вас. Кроме того, ей не нужно будет полагаться на облако для работы, что повысит скорость реагирования автомобиля и сохранит вашу личную информацию.