Американский автопроизводитель General Motors сообщил, что готовится уменьшить производство моделей Cadillac Lyriq, Vistiq и Chevy Bolt EV. Компания ожидает резкое падение спроса после окончания месячного действия налоговой скидки в 7 500 долларов, которая делала электрокары доступными для покупателей. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Verge.

В декабре GM остановит сборочные линии Lyriq и Vistiq на заводе в Спринг-Хилл, штат Теннесси. Кроме того, производство будет приостановлено на неделю в октябре и ноябре, а в течение первых пяти месяцев 2026 года компания сократит одну из смен, временно отправив часть работников в отпуск. Запуск второй смены на предприятии вблизи Канзас-Сити, где планировали собирать Bolt EV, также откладывается на неопределенный срок.

Несмотря на такие решения, август стал самым успешным месяцем за всю историю продаж электрокаров GM. В то же время президент компании в Северной Америке Данкан Олдред отметил, что рынок может существенно уменьшиться, поэтому производство будет ограничено.

Эксперты отмечают, что ситуация ставит США в еще худшее положение в мировой гонке за чистую энергетику. Журналист Эндрю Дж. Хокинс в мае писал, что страна уже отстает от Китая и других развитых государств в сфере инвестиций в "зеленые" технологии. Теперь, когда крупнейший американский автопроизводитель сокращает выпуск электромобилей даже после рекордных продаж, риск отставания может стать постоянным.

Почему американцы не покупают электрические авто собственного производства?

За первое полугодие 2025 года в США было продано около 35 тысяч электрических пикапов, что на 4% меньше, чем в прошлом году. В то же время, по данным AutoForecast Solutions, продажи традиционных бензиновых пикапов за тот же период составили 1,6 миллиона. Эта разница заставила автопроизводителей задуматься, почему они так сильно переоценили интерес своих самых лояльных клиентов.

Одной из ключевых проблем является высокая цена. Хотя Ford недавно объявил о планах выпустить электрический пикап среднего размера стоимостью около 30 тысяч долларов, большинство моделей значительно дороже бензиновых аналогов. Например, базовая версия электрического Chevy Silverado стоит 55 тысяч долларов, тогда как бензиновая версия – около 37 тысяч.

Однако цена - не единственное препятствие. Джим Вебер, владелец компании Ohio Mulch Co., которая использует около сотни пикапов Ford, рассказывает, что во время тестирования Ford F-150 Lightning EV он не смог проехать заявленные 515 километров на одном заряде, особенно при загрузке и езде по холмам. Это подтверждает, что для многих покупателей, которые используют грузовики для работы или перевозки грузов, электропикапы не справляются с поставленными задачами.



Осознав низкий спрос, автопроизводители корректируют свои планы. Например, та же компания General Motors, которая продала лишь около 10 тысяч электропикапов за первое полугодие, отказалась от планов строительства завода, предназначенного исключительно для производства электропикапов, и будет изготавливать там еще и бензиновые модели.