Почему возмутились автопроизводители?

Письмо с критикой политики ЕС подписали с критикой политики ЕС подписали Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) и Европейская ассоциация поставщиков автомобилей (CLEPA) и направили президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен, передает 24 Канал.

В документе указано, что выполнение амбициозных стандартов для легковых автомобилей и фургонов на 2030 и 2035 годы в современных условиях практически невозможно.

Какие вызовы стоят перед производителями?

Несмотря на запланированные инвестиции более 250 миллиардов евро в зеленый переход и сотни новых моделей электромобилей, производители сталкиваются с серьезными проблемами, как вот полная зависимость от Азии в производстве батарей, высокие цены на электроэнергию и 15%-ная пошлина США на экспорт европейских авто.

Поэтому доля электромобилей на рынке остается низкой: 15% среди легковых авто, 9% среди фургонов и 3,5% среди грузовиков.

Поэтому, автопроизводители призывают пересмотреть подход и позволить технологическую нейтральность, включая гибриды, водородными авто и эффективными двигателями внутреннего сгорания.

Есть ли шанс на изменение политики?

Стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности, запланирован на 12 сентября, производители называют последним шансом ЕС скорректировать политику.

"Мир кардинально изменился с момента установления текущего курса, и стратегия ЕС для автомобильного сектора должна измениться вместе с ним", – отметили президенты ACEA и CLEPA.

Справочно. В 2023 году Совет ЕС утвердил новые стандарты выбросов углекислого газа для автомобилей и микроавтобусов. Те предусматривают сокращение выбросов на 55% для легковых авто и на 50% для микроавтобусов до 2030 года по сравнению с 2021-м. А с 2035 года все новые автомобили в ЕС должны стать климатически нейтральными.