Чому обурились автовиробники?

Лист із критикою політики ЄС підписали Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA) та Європейська асоціація постачальників автомобілів (CLEPA) і надіслали президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн, передає 24 Канал.

У документі зазначено, що виконання амбітних стандартів для легкових автомобілів і фургонів на 2030 та 2035 роки у сучасних умовах практично неможливе.

Які виклики постали перед виробниками?

Попри заплановані інвестиції понад 250 мільярдів євро у зелений перехід і сотні нових моделей електромобілів, виробники стикаються із серйозними проблемами, як от повна залежність від Азії у виробництві батарей, високі ціни на електроенергію та 15%-ве мито США на експорт європейських авто.

Через це частка електромобілів на ринку лишається низькою: 15% серед легкових авто, 9% серед фургонів і 3,5% серед вантажівок.

Тож, автовиробники закликаои переглянути підхід і дозволити технологічну нейтральність, включно з гібридами, водневими авто та ефективними двигунами внутрішнього згоряння.

Чи є шанс на зміну політики?

Стратегічний діалог про майбутнє автомобільної промисловості, запланований на 12 вересня, виробники називають останнім шансом ЄС скоригувати політику.

"Світ кардинально змінився з моменту встановлення поточного курсу, і стратегія ЄС для автомобільного сектору повинна змінитися разом з ним", – зазначили президенти ACEA та CLEPA.

Довідково. У 2023 році Рада ЄС затвердила нові стандарти викидів вуглекислого газу для автомобілів та мікроавтобусів. Ті передбачають скорочення викидів на 55% для легкових авто та на 50% для мікроавтобусів до 2030 року у порівнянні з 2021-м. А з 2035 року всі нові автомобілі в ЄС повинні стати кліматично нейтральними.