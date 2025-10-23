Как сделать, чтобы автомобиль зажил своей жизнью?

На недавнем мероприятии GM Forward представители General Motors анонсировали два ключевых нововведения, которые станут основой для будущих автомобилей компании. Первое из них – это интеграция разговорного искусственного интеллекта Gemini от Google, которая начнется уже с 2026 года. Эта технология придет на смену текущей системе "Google built-in" и позволит водителям общаться с автомобилем так же естественно, как с пассажиром, пишет 24 Канал со ссылкой на Tech Xplore.

Благодаря Gemini можно будет не только планировать сложные маршруты с несколькими остановками, но и диктовать сообщения, готовиться к встречам или даже узнавать историю объектов, мимо которых проезжает автомобиль, благодаря интеграции с интернетом, в частности сервисом карт. Разработчики обещают, что новый ИИ-ассистент будет значительно лучше понимать естественную речь и различные акценты, что минимизирует недоразумения, характерные для современных голосовых помощников.

Но это еще не предел. Издание Ars Technica поговорило с Дейвом Ричардсоном, старшим вице-президентом GM по программному обеспечению, чтобы узнать больше. Он говорит, хотя компания начинает с Google Gemini, в конце концов она хочет перейти к собственной системе.

Он приводит пример взаимодействия нового поколения, когда машина, которая знает, что у вас встреча, настраивает навигацию должным образом, или знает, что вы отправляетесь в путешествие, поэтому она должна выставить в очередь соответствующие медиафайлы для ваших детей на заднем сиденье. ИИ-система сможет знать об автомобиле все, как и о вас. Кроме того, ей не нужно будет полагаться на облако для работы, что повысит скорость реагирования автомобиля и сохранит вашу личную информацию.

Не смотреть на дорогу

Вторым, еще более революционным анонсом, стало обещание выпустить в 2028 году автомобиль с системой автопилота "eyes-off" (без взгляда на дорогу). Первопроходцем станет электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ. Эта технология, соответствующая третьему уровню автономности, позволит водителям на определенных участках шоссе полностью отвлекаться от дороги – читать, работать или смотреть фильмы.

Система будет полагаться на данные с лидаров, радаров и камер, а специальные световые индикаторы бирюзового цвета на панели приборов и наружных зеркалах будут информировать водителя об активации автопилота.



Нынешняя версия Cadillac Escalade IQ / Фото General Motors

Эта инновация является логическим развитием уже имеющейся технологии Super Cruise, которая позволяет убирать руки с руля, но требует постоянного внимания водителя. На сегодня Super Cruise уже зарекомендовала себя как надежная система: для нее нанесено на карту более 965 тысяч километров дорог в Северной Америке, а общий пробег без аварий по вине системы превысил 1,1 миллиарда километров. Система постоянно следит за вниманием водителя с помощью камер и в случае необходимости несколькими этапами предупреждений (световые и звуковые сигналы, вибрация сиденья) заставляет его вернуть контроль над управлением.

В то же время, несмотря на значительные успехи, путь к полной автономии не лишен вызовов. Некоторые водители, тестировавшие текущую версию Super Cruise, сообщали об определенных недостатках, таких как неоправданные изменения полосы движения, опасные маневры при слиянии с потоком или внезапные отключения системы. Это свидетельствует о том, что инженерам еще предстоит решить ряд сложных задач, прежде чем водители смогут полностью доверить управление автомобилю.

Однако в GM уверены, что опыт, полученный от миллионов километров, пройденных с Super Cruise, а также технологии, унаследованные от закрытого проекта беспилотных такси Cruise, станут надежной основой для безопасного внедрения новой эры персональной автономии.