Издание Elektrek получило доступ к материалам дела и выяснило, что Tesla пыталась скрыть свою вину, информирует 24 Канал.

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Какими были детали инцидента?

В апреле 2019 года произошла трагическая авария, расследование которой продолжалось пять лет. Водитель Tesla Model S, двигаясь с включенным автопилотом, отвлекся на телефон, который уронил. В этот момент автомобиль на скорости около 100 км/ч проехал Т-образный перекресток и врезался в другую машину. В результате столкновения погибла девушка, а ее спутник получил тяжелые травмы.

Tesla изначально отрицала свою вину. Представители компании утверждали, что водитель сам перехватил управление, нажав на педаль акселератора, а затем автопилот не мог нести ответственность. По их версии, невнимательность водителя стала единственной причиной трагедии.

Однако во время судебного разбирательства выяснились новые обстоятельства. Экспертиза, привлеченная стороной истцов, показала, что через три минуты после аварии бортовой компьютер автомобиля прислал видеозапись инцидента и другие данные на серверы Tesla, после чего удалил локальную копию. То есть компания имела всю информацию почти сразу.

Несмотря на это, Tesla несколько лет вводила следствие в заблуждение. Сначала представители компании помогли составить официальный запрос так, чтобы предоставить только второстепенные данные, например историю звонков водителя. Позже технический специалист Tesla безуспешно пытался извлечь информацию из поврежденных компонентов авто, а затем под присягой заявил в суде, что это невозможно.

Что же произошло на самом деле?

Только через пять лет независимый эксперт, нанятый истцами, смог сделать цифровую копию памяти бортового компьютера. Он нашел доказательства того, что архив с данными об аварии успешно отправили на серверы Tesla.

Этот факт заставил компанию наконец предоставить записи. Они показали, что водитель не касался ни педалей, ни руля. Автомобилем в момент ДТП управлял автопилот, который не выключился на перекрестке, хотя должен был это сделать согласно настройкам.

Хотя водитель признал свою вину из-за невнимательности, присяжные возложили треть ответственности на Tesla, поскольку ее система безопасности не сработала должным образом. Заметим, что этот инцидент может сильно пошатнуть и так утраченную лояльность Tesla среди клиентов компании, которые уже начали отказываться от автомобилей Илона Маска отдавая предпочтение моделям конкурентов.