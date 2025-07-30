Почему сооснователь Tesla разочарован курсом компании?

Мартин Эберхард – один из первых основателей Tesla. Вместе с Марком Тарпеннингом он дал начало новой компании, когда в 2003 году не смог приобрести прототип электромобиля под названием AC Propulsion tzero, который его очень заинтересовал. Впоследствии из собственной компании его вытеснил Илон Маск, но, по словам бизнесмена, он до сих пор владеет большим количеством акций бренда. Об этом и другом он рассказал журналистке Ким Джави, которая пишет обо всем, что касается электромобилей, технологий, солнечной энергии и чистых источников энергии, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Tesla не может продать Cybertruck: пикап оказался никому ненужным

В интервью Эбергард подчеркнул, что первоочередной целью Tesla было не только производить дорогие модели, но и выходить на массовый рынок с дешевыми версиями. Так появились немного дешевле Model 3 и Model Y. Однако, по его словам, действительно доступный электрокар так и не вышел: проект бюджетной Tesla был закрыт, а компания переключилась на Cybertruck и новые версии уже существующих моделей.

Эбергард считает, что такая стратегия не соответствует актуальным потребностям автомобильного рынка. Он резко раскритиковал решение оставить без внимания проект доступного электромобиля и заявил, что пикап в стиле Cybertruck несет мало вдохновения и практичности. Он негативно оценил дизайн новых моделей, назвав Cybertruck безвкусным и бессмысленным.

Я очень разочарован, что Tesla отменила программу бюджетных электромобилей. Это то, что нужно рынку сейчас – не пикап, похожий на мусорный бак,

– сказал Мартин Эбергард.

Кроме того, соучредитель высказал скепсис относительно перспектив беспилотных систем вождения Tesla и беспилотных такси. По его мнению, это не то, что должна была бы делать Tesla в ближайшее время. Эбергард говорит, что компания игнорирует провалы автономного вождения, а прототип, сбивший человека, не должен оставаться безнаказанным.

Посмотреть полное интервью на английском можно здесь: видео