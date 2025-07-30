Чому співзасновник Tesla розчарований курсом компанії?

Мартін Ебергард – один із перших засновників Tesla. Разом із Марком Тарпеннінгом він дав початок новій компанії, коли у 2003 році не зміг придбати прототип електромобіля під назвою AC Propulsion tzero, який його дуже зацікавив. Згодом з власної компанії його витіснив Ілон Маск, але, за словами бізнесмена, він досі володіє великою кількістю акцій бренду. Про це та інше він розповів журналістці Кім Джаві, яка пише про все, що стосується електромобілів, технологій, сонячної енергії та чистих джерел енергії, повідомляє 24 Канал.

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В інтерв’ю Ебергард підкреслив, що першочерговою метою Tesla було не лише виробляти дорогі моделі, а й виходити на масовий ринок з дешевими версіями. Так з’явилися трохи дешевші Model 3 та Model Y. Однак, за його словами, дійсно доступний електрокар так і не вийшов: проєкт бюджетної Tesla був закритий, а компанія переключилася на Cybertruck і нові версії вже існуючих моделей.

Ебергард вважає, що така стратегія не відповідає актуальним потребам автомобільного ринку. Він різко розкритикував рішення залишити без уваги проєкт доступного електромобіля та заявив, що пікап у стилі Cybertruck несе мало натхнення й практичності. Він негативно оцінив дизайн нових моделей, назвавши Cybertruck позбавленим смаку й сенсу.

Я дуже розчарований, що Tesla скасувала програму бюджетних електромобілів. Це те, що потрібно ринку зараз – не пікап, схожий на сміттєвий бак,

– сказав Мартін Ебергард.

Крім того, співзасновник висловив скепсис щодо перспектив безпілотних систем водіння Tesla і безпілотних таксі. На його думку, це не те, що мала би робити Tesla найближчим часом. Ебергард каже, що компанія ігнорує провали автономного водіння, а прототип, що збив людину, не повинен лишатися безкарним.

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