Як зробити, щоб автомобіль зажив своїм життям?

На нещодавньому заході GM Forward представники General Motors анонсували два ключові нововведення, що стануть основою для майбутніх автомобілів компанії. Перше з них – це інтеграція розмовного штучного інтелекту Gemini від Google, яка розпочнеться вже з 2026 року. Ця технологія прийде на зміну поточній системі "Google built-in" і дозволить водіям спілкуватися з автомобілем так само природно, як із пасажиром, пише 24 Канал з посиланням на Tech Xplore.

Завдяки Gemini можна буде не лише планувати складні маршрути з кількома зупинками, але й диктувати повідомлення, готуватися до зустрічей чи навіть дізнаватися історію об'єктів, повз які проїжджає автомобіль, завдяки інтеграції з інтернетом, зокрема сервісом карт. Розробники обіцяють, що новий ШІ-асистент буде значно краще розуміти природну мову та різні акценти, що мінімізує непорозуміння, характерні для сучасних голосових помічників.

Але це ще не межа. Видання Ars Technica поговорило з Дейвом Річардсоном, старшим віце-президентом GM з програмного забезпечення, щоб дізнатися більше. Він каже, хоча компанія починає з Google Gemini, зрештою вона хоче перейти до власної системи.

Він наводить приклад взаємодії нового покоління, коли машина, яка знає, що у вас зустріч, налаштовує навігацію належним чином, або знає, що ви вирушаєте в подорож, тому вона має виставити в чергу відповідні медіафайли для ваших дітей на задньому сидінні. ШІ-система знатиме про автомобіль усе, як і про вас. Крім того, їй не потрібно буде покладатися на хмару для роботи, що підвищить швидкість реагування автомобіля та збереже вашу особисту інформацію.

Не дивитись на дорогу

Другим, ще більш революційним анонсом, стала обіцянка випустити у 2028 році автомобіль із системою автопілота "eyes-off" (без погляду на дорогу). Першопрохідцем стане електричний позашляховик Cadillac Escalade IQ. Ця технологія, що відповідає третьому рівню автономності, дозволить водіям на певних ділянках шосе повністю відволікатися від дороги – читати, працювати чи дивитися фільми.

Система покладатиметься на дані з лідарів, радарів та камер, а спеціальні світлові індикатори бірюзового кольору на панелі приладів та зовнішніх дзеркалах інформуватимуть водія про активацію автопілота.​



Нинішня версія Cadillac Escalade IQ / Фото General Motors

Ця інновація є логічним розвитком уже наявної технології Super Cruise, яка дозволяє прибирати руки з керма, але вимагає постійної уваги водія. На сьогодні Super Cruise вже зарекомендувала себе як надійна система: для неї нанесено на карту понад 965 тисяч кілометрів доріг у Північній Америці, а загальний пробіг без аварій з вини системи перевищив 1,1 мільярда кілометрів. Система постійно стежить за увагою водія за допомогою камер і в разі потреби кількома етапами попереджень (світлові та звукові сигнали, вібрація сидіння) змушує його повернути контроль над керуванням.

Водночас, попри значні успіхи, шлях до повної автономії не позбавлений викликів. Деякі водії, що тестували поточну версію Super Cruise, повідомляли про певні недоліки, як-от невиправдані зміни смуги руху, небезпечні маневри під час злиття з потоком або раптові відключення системи. Це свідчить про те, що інженерам ще належить вирішити низку складних завдань, перш ніж водії зможуть повністю довірити керування автомобілю.

Проте в GM впевнені, що досвід, отриманий від мільйонів кілометрів, пройдених з Super Cruise, а також технології, успадковані від закритого проєкту безпілотних таксі Cruise, стануть надійною основою для безпечного впровадження нової ери персональної автономії.​