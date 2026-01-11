Кілька років тому General Motors оголосила про поетапну відмову від Apple CarPlay. Рішення викликало негативну реакцію серед водіїв, які звикли до зручної інтеграції смартфона з автомобілем. Перехід відбувається не миттєво – процес розтягнутий у часі та триватиме до 2028 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BGR.

Дивіться також General Motors зупиняє виробництво електромобілів: у чому причина

Які моделі GM втратили підтримку Apple CarPlay?

Наразі зміни торкнулися лише електромобілів. Згодом аналогічна політика пошириться і на бензинові моделі. Генеральна директорка GM Мері Барра підтвердила цей курс, зазначивши, що компанія спочатку зосереджується на електрокарах, а далі рухатиметься в межах усього модельного ряду. Конкретних термінів для авто з ДВЗ поки не названо.

Chevrolet Bolt. Chevy Bolt давно вважається одним із найвідоміших і найдоступніших електромобілів на ринку. Його стартова ціна суттєво нижча, ніж у багатьох конкурентів, а сама модель продається вже майже десять років. Саме простота й вигідна ціна зробили Bolt популярним серед покупців.

Однак у версії 2027 року Chevrolet Bolt остаточно позбудеться Apple CarPlay. Замість нього з'явиться фірмова мультимедійна система GM, створена за участі Google. Для власників, які цінують мінімалізм і звичні функції, така зміна може стати причиною відмови від оновлення автомобіля в майбутньому.

Chevrolet Blazer EV. Електричний Chevrolet Blazer раніше підтримував CarPlay, але в нових версіях цієї функції вже немає. Навіть модельного року 2025 позбавили інтеграції з Apple. Це важливий момент для покупців на вторинному ринку, адже лише старіші версії Blazer EV мають CarPlay.

Саме Blazer EV 2024 року став одним із перших електромобілів GM без підтримки CarPlay. Представники компанії пояснили це бажанням уникнути ситуацій, коли ключові функції автомобіля залежать від наявності смартфона у водія. Водночас критики зауважують, що в сучасних реаліях майже кожен водій має смартфон.

Cadillac Vistiq. Cadillac Vistiq – відносно новий електричний кросовер, який із самого початку продається без Apple CarPlay. Особливість ситуації в тому, що йдеться про преміальний SUV із початковою ціною понад 77 тисяч доларів, яка з додатковими опціями може наблизитися до 99 тисяч.

Для покупців люксових авто відсутність CarPlay виглядає дивно, адже власники таких машин зазвичай користуються дорогими смартфонами. У результаті частина потенційних клієнтів може негативно сприйняти обмеження, не очікуючи їх у цьому ціновому сегменті.

Що буде з автомобілями, які вже мають CarPlay?

Як пише Yahoo, GM запевняє, що всі автомобілі, які вже підтримують Apple CarPlay або Android Auto, збережуть ці функції. Компанія не планує вимикати підтримку через оновлення програмного забезпечення.

Представник GM заявив, що жодних змін для вже проданих автомобілів не передбачено, а CarPlay і Android Auto залишаться доступними у бензинових моделях у найближчому майбутньому. Паралельно GM працює над власною централізованою мультимедійною платформою, яка має забезпечити глибшу інтеграцію систем авто.

Втім, експерти зазначають, що нинішні рішення GM поступаються за зручністю CarPlay та Android Auto. Опитування McKinsey & Co. показує, що близько 33 відсотків водіїв вважають відсутність цих систем вирішальним мінусом під час купівлі автомобіля.

Як General Motors інтегрує Gemini у свої автомобілі?

На нещодавньому заході GM Forward представники General Motors анонсували два ключові нововведення, що стануть основою для майбутніх автомобілів компанії. Перше з них – це інтеграція розмовного штучного інтелекту Gemini від Google, яка розпочнеться вже з 2026 року. Ця технологія прийде на зміну поточній системі "Google built-in" і дозволить водіям спілкуватися з автомобілем так само природно, як із пасажиром.

Видання Ars Technica поговорило з Дейвом Річардсоном, старшим віце-президентом GM з програмного забезпечення, щоб дізнатися більше. Він каже, хоча компанія починає з Google Gemini, зрештою вона хоче перейти до власної системи. Він наводить приклад взаємодії нового покоління, коли машина, яка знає, що у вас зустріч, налаштовує навігацію належним чином, або знає, що ви вирушаєте в подорож, тому вона має виставити в чергу відповідні медіафайли для ваших дітей на задньому сидінні. ШІ-система знатиме про автомобіль усе, як і про вас. Крім того, їй не потрібно буде покладатися на хмару для роботи, що підвищить швидкість реагування автомобіля та збереже вашу особисту інформацію.