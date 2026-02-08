Об этом сообщает CGTNEurope. Беспилотники рисовали в небе различные узоры.

Смотрите также Невероятное зрелище: ОАЭ встретили Новый год рекордным фейерверком и дронами

Сколько дронов одновременно подняли в небо в Китае?

В городе Хэфэй один компьютер управлял 22 580 беспилотниками. Их подняли в небо на весеннем фестивале 2026 года. Таким образом установили новый рекорд Гиннеса за наибольшее количество дронов, одновременно управляемых одним компьютером.

Шоу дронов было ключевой технологической программой на площадке в Хэфее и включало визуальные элементы, вдохновленные оперой Хуанмэй, каллиграфией и местными архитектурными особенностями, подчеркивая интеграцию передовых технологий с региональными культурными особенностями,

– объяснили в CGTNEurope.

Зрелищный рекорд в Китае: смотрите видео с дронами

В соцсети Х (бывший твитер) добавили, что запуск был репетицией к празднованию китайского Нового года.

Интересно! Год Красной Огненной Лошади начнется 17 февраля 2026 года. Он пришел на смену году Зеленой Деревянной Змеи.

Другие рекорды в Китае 40 этажей под землей: какая станция метро превзошла "Арсенальную" и теперь самая глубокая в мире

Почему новый год в Китае не 1 января?