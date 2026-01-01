Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Какое шоу устроили в ОАЭ?

Праздничное шоу включало самый длинный и самый большой фейерверк, а также одно из крупнейших в мире шоу дронов. По замыслу организаторов, событие имело не только развлекательный, но и имиджевый характер – продемонстрировать технологические возможности страны и ее стремление к мировому лидерству в проведении масштабных событий.

Фейерверковое шоу длилось более часа, в течение которого небо над Абу-Даби освещали тысячи залпов, синхронизированных с музыкой и световыми эффектами. Одновременно в воздух поднялись сотни дронов, которые формировали сложные фигуры, символы и поздравительные надписи.

Что известно о мировом рекорде?

Как пишет The National, во время празднования организаторы предприняли попытку установить пять новых рекордов Книги рекордов Гиннеса, в частности, по

продолжительности фейерверка,

его масштабу,

количеству задействованных дронов.

Официальное подтверждение результатов ожидается после завершения проверки представителями Массовое празднование собрало тысячи зрителей и стало одним из самых ярких новогодних мероприятий в истории ОАЭ. Страна уже не впервые использует Новый год как площадку для рекордных шоу, укрепляя репутацию одного из главных мировых центров грандиозных празднований и технологических зрелищ.

Что известно об еще одном новогоднем рекорде?