Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исландского вещателя RÚV.
Что известно о температурном рекорде в Исландии?
Накануне Рождества в Исландии зафиксировали температурный рекорд для декабря – в небольшой деревне Сейдисфьорда было 19,8 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд для декабря был зафиксирован 2 декабря 2019 года в Квискерьяре в Восточных фьордах и был лишь на десятую градуса ниже.
Метеорологи отмечают, что такая погода является нетипичной для этого времени года. По словам синоптика Эйнара Свейнбйорнссона, подобное тепло в декабре для Исландии – редкое явление.
Температурный рекорд в Исландии / Фото Unsplash
Почему так произошло?
Дежурный метеоролог Метеорологической службы Исландии Биргир Орн Хескульдссон объяснил, что рекорд стал возможным из-за сочетания теплого воздушного фронта и сильных ветров над страной. Именно такие условия, по его словам, чаще всего способствуют установлению месячных температурных максимумов.
Специалисты также обращают внимание на происхождение воздушных масс – они имели выраженный тропический характер. Хотя на Рождество в Исландии прогнозируют относительно мягкую погоду, метеорологи не ожидают повторения столь высоких температур, как в предпраздничный период.
Необычное потепление уже вызвало активное обсуждение в стране и снова привлекло внимание к климатическим изменениям, которые все чаще проявляются даже в северных регионах Европы.
Швейцария также бьет температурный рекорд: что об этом известно?
Как пишет Swissinfo, 2025 год станет четвертым самым теплым годом в истории Швейцарии с момента начала измерений в 1864-м. По данным метеорологов, среднегодовая температура в Швейцарии в 2025 году будет на 1,2 градуса по Цельсию выше нормы для 1991 – 2020 годов.
Какой будет погода в январе в Украине?
В январе 2026 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 1 до 7 градусов мороза, что на 1,5 градуса ниже нормы. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 28 – 79 миллиметров, что составляет 80 – 100% от нормы.