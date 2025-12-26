Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исландского вещателя RÚV.

Что известно о температурном рекорде в Исландии?

Накануне Рождества в Исландии зафиксировали температурный рекорд для декабря – в небольшой деревне Сейдисфьорда было 19,8 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд для декабря был зафиксирован 2 декабря 2019 года в Квискерьяре в Восточных фьордах и был лишь на десятую градуса ниже.

Метеорологи отмечают, что такая погода является нетипичной для этого времени года. По словам синоптика Эйнара Свейнбйорнссона, подобное тепло в декабре для Исландии – редкое явление.



Температурный рекорд в Исландии / Фото Unsplash

Почему так произошло?

Дежурный метеоролог Метеорологической службы Исландии Биргир Орн Хескульдссон объяснил, что рекорд стал возможным из-за сочетания теплого воздушного фронта и сильных ветров над страной. Именно такие условия, по его словам, чаще всего способствуют установлению месячных температурных максимумов.

Специалисты также обращают внимание на происхождение воздушных масс – они имели выраженный тропический характер. Хотя на Рождество в Исландии прогнозируют относительно мягкую погоду, метеорологи не ожидают повторения столь высоких температур, как в предпраздничный период.

Необычное потепление уже вызвало активное обсуждение в стране и снова привлекло внимание к климатическим изменениям, которые все чаще проявляются даже в северных регионах Европы.

Швейцария также бьет температурный рекорд: что об этом известно?

Как пишет Swissinfo, 2025 год станет четвертым самым теплым годом в истории Швейцарии с момента начала измерений в 1864-м. По данным метеорологов, среднегодовая температура в Швейцарии в 2025 году будет на 1,2 градуса по Цельсию выше нормы для 1991 – 2020 годов.

Какой будет погода в январе в Украине?

В январе 2026 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 1 до 7 градусов мороза, что на 1,5 градуса ниже нормы. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 28 – 79 миллиметров, что составляет 80 – 100% от нормы.