CarPlay Ultra стартував значно стриманіше, ніж очікувалося від Apple. Наразі система доступна лише в окремих моделях Aston Martin, вартість яких перевищує 200 тисяч доларів. Для компанії з таким масштабом це виглядає незвично обмеженим запуском. Про це пише Digital trends.

Чому CarPlay Ultra так повільно з’являється в авто?

Ситуація може змінитися вже до кінця року. За інформацією Bloomberg, Apple планує інтегрувати CarPlay Ultra щонайменше в одну нову модель Hyundai або Kia у другій половині року. Якщо це станеться, система вперше з’явиться в автомобілях, розрахованих на масового покупця.

Однією з причин повільного розгортання стала сама концепція CarPlay Ultra. На відміну від звичайного CarPlay, який просто дублює інтерфейс смартфона на екрані авто, Ultra створюється індивідуально для кожного виробника. Команда дизайнерів Apple адаптує систему під конкретні дисплеї, прилади та загальну архітектуру салону.

Такий підхід потребує тісної співпраці з автовиробниками й значно уповільнює процес. До того ж не всі бренди готові віддати контроль над зовнішнім виглядом і логікою роботи бортової системи сторонній компанії. Обережність посилилася після того, як Apple раніше розглядала можливість створення власного автомобіля.

Для покупців поява CarPlay Ultra в моделях Hyundai або Kia може стати переломним моментом. Система задумана як повноцінна частина автомобіля, а не окремий режим для навігації чи музики. Вона керує кількома екранами в салоні й пропонує єдиний, знайомий екосистемі Apple інтерфейс.

Втім, вибір залишається за автовиробником і водієм. Одні віддадуть перевагу рідному програмному забезпеченню бренду, інші захочуть бачити у салоні саме логіку Apple. Масовий запуск покаже, чи готові компанії ділитися цим простором.

Найближчим часом ключовими стануть конкретні деталі: назви моделей і комплектацій. Якщо CarPlay Ultra з’явиться не лише в топових версіях, це може підштовхнути інших виробників пришвидшити інтеграцію. В іншому разі система ще певний час залишатиметься ознакою статусу.

Окремо згадується й Tesla. Для електрокарів компанії все ще обговорюється поява звичайного CarPlay, а не Ultra. Якщо це підтвердиться, Apple отримає ще один важливий майданчик для своєї автомобільної платформи.