Нові функції цифрового гаманця суттєво розширять його можливості, перетворивши додаток на інтелектуальний центр для щоденних завдань. Про це повідомляє видання Android Authority з посиланням на офіційну презентацію Google для розробників.

Які саме нововведення чекають на користувачів Google Wallet?

Перш ніж зануритися в деталі, давайте розберемося, що таке Google Wallet (цифровий гаманець). Простими словами, це як ваш звичайний шкіряний гаманець, але у смартфоні. Замість того, щоб носити з собою купу пластикових карток, квитків та купонів, ви зберігаєте їхні цифрові копії в одному безпечному додатку. Коли вам потрібно оплатити покупку чи показати квиток, ви просто підносите телефон до термінала або показуєте екран.

Однією з головних новинок стане автоматична синхронізація посадкових талонів (boarding pass syncing). Тепер мандрівникам не доведеться вручну додавати квитки на літак – система робитиме це самостійно. Крім того, Google Wallet запропонує контекстну реєстрацію в програмах лояльності авіакомпаній (contextual loyalty enrolment), що спростить накопичення бонусів під час подорожей.

Новий дизайн Google Wallet / Фото: Joe Maring / Android Authority

Також розробники покращують функцію "Пропуски поруч" (Nearby Passes), яка дозволяє швидко знаходити потрібні квитки чи картки залежно від вашого місцезнаходження. Ще одним важливим доповненням стане майбутня підтримка цифрових чеків (digital receipts), завдяки чому користувачі зможуть зберігати підтвердження своїх покупок безпосередньо в додатку, уникаючи паперового спаму.

Як Google Wallet інтегрують із новим розумним кошиком Universal Cart та штучним інтелектом?

Окрім оновлень для подорожей, Google Wallet стане ключовою частиною нової екосистеми розумного шопінгу. Як повідомляє офіційний блог Google, company представила інтелектуальний кошик Universal Cart, який працюватиме безпосередньо на базі технологій Google Wallet. Цей інструмент дозволить додавати товари під час пошуку, перегляду YouTube чи читання пошти, а завдяки інтеграції з гаманцем система автоматично враховуватиме ваші бонуси, програми лояльності та пропонуватиме найкращі знижки.

Ще одним революційним кроком стало створення протоколу платежів для ШІ-агентів – Agent Payments Protocol (AP2). Завдяки цьому інструменту персональні асистенти, такі як Gemini Spark, зможуть здійснювати безпечні покупки від імені користувача. Власник смартфона зможе встановлювати жорсткі ліміти та правила для транзакцій, а Google Wallet виступатиме надійним посередником, що гарантує безпеку платіжних даних та створює прозорий цифровий слід для кожної покупки.

Ці нововведення підтверджують загальний вектор розвитку компанії, представлений на конференції I/O 2026. Як пише видання НВ, інтеграція платіжних інструментів Google Wallet із новою моделлю Gemini 3.5 Flash дозволить автоматично перевіряти сумісність товарів (наприклад, комплектуючих для ПК) безпосередньо перед оплатою, що виводить користувацький досвід на абсолютно новий рівень автоматизації.

Що відомо про конференцію Google I/O?

Конференція Google I/O – це щорічний захід для розробників, на якому технологічний гігант презентує свої найновіші програмні рішення, оновлення операційної системи Android та досягнення у сфері штучного інтелекту. У 2026 році значна увага приділяється інтеграції розумних функцій у повсякденні сервіси, такі як Google Wallet, для полегшення рутинних завдань користувачів.

Які перспективи відкриває оновлення для користувачів?

Оновлення Google Wallet демонструє прагнення компанії перетворити звичайний додаток для безконтактних платежів на повноцінний інтелектуальний хаб. Автоматизація таких процесів, як синхронізація квитків та збереження чеків, значно економить час користувачів та зменшує потребу в паперових носіях.

Для індустрії це важливий крок до створення безшовного досвіду подорожей та покупок. Завдяки цим функціям користувачам більше не доведеться шукати потрібні листи на пошті чи носити десятки пластикових карток лояльності, адже все необхідне буде під рукою в потрібний момент.

Як Google готувала революцію на I/O 2026 та чому Apple Wallet намагається наздогнати конкурента?

Анонс нових можливостей цифрового гаманця Google Wallet став логічним продовженням глобальної стратегії компанії, спрямованої на глибшу інтеграцію штучного інтелекту в повсякденні сервіси. Ще на етапі підготовки до щорічної конференції Google I/O 2026 експерти прогнозували, що розробники сфокусуються на автоматизації рутинних завдань користувачів та розширенні функцій розумного асистента Gemini.

Прагнення Google зробити свій гаманець розумнішим також підігрівається жорсткою конкуренцією на ринку мобільних платформ. Головний суперник пошукового гіганта намагається наздогнати його за функціональністю: в оновленні iOS 27 додаток Apple Wallet отримає функцію створення цифрових перепусток на основі відсканованих квитків чи карток лояльності. Ця опція вже давно працює в екосистемі Android, тому Google змушена впроваджувати ще більш просунуті інструменти, як-от автоматичну синхронізацію посадкових талонів та цифрові чеки.